TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions03 nov. , 7:00
parAlexis Rose
Pas aussi flamboyant qu’en début de saison, le Paris Saint-Germain va devoir afficher son meilleur visage cette semaine lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions.

Quelle heure pour PSG - Bayern Munich ?

D’ici à la trêve internationale de novembre, le club de la capitale française a deux rendez-vous très importants à bien négocier pour aborder sa fin d’année 2025 de la meilleure des façons. Avant de se déplacer à Lyon pour le choc de la 12e journée de L1, le PSG défiera le Bayern Munich en Ligue des Champions. Cette rencontre de très haut de niveau se disputera ce mardi 4 novembre à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera Maurizio Mariani.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bayern Munich ?

Après avoir dominé le Barça début octobre (2-1), Paris va affronter un autre cador européen, à domicile cette fois. Ce choc entre le PSG et le Bayern, comptant pour la 4e journée de C1, sera à suivre sur Canal+ Foot.

Les compos probables de PSG - Bayern Munich :

Co-leader de la phase régulière de la Ligue des Champions… devant le Bayern, le PSG aura forcément à cœur de poursuivre son sans-faute devant son public face à Munich. Histoire de rester invaincus sur la scène européenne cette saison, les champions en titre devront donc réaliser une belle performance. Surtout que Luis Enrique sera privé de Doué ou Zabarnyi.

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSGDésiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG
La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.
Tout simplement invincible depuis le début de la saison, avec 15 victoires en autant de matchs toutes compétitions confondues, le Bayern va passer un très gros test sur la pelouse de Paris ce mardi. Surtout que pour ce match, Vincent Kompany devra composer sans Davies, Ito ou Musiala.
La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Bischof - Kimmich, Pavlovic - Olise, Kane, Diaz - Jackson.

Champions League

04 novembre 2025 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
FC Bayern München
0
