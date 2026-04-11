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PL : Liverpool se rassure un peu avant le PSG

Premier League11 avr. , 20:24
parMehdi Lunay
0
32e journée de Premier League
Anfield
Liverpool-Fulham 2-0
Buts : Ngumoha (36e), Salah (40e)
Les Reds se donnent de l'air pour la 5e place, qualificative pour la Ligue des champions. Ils ont 52 points, 4 de plus que Chelsea 6e qui joue Manchester City dimanche.

Premier League

11 avril 2026 à 18:30
Liverpool
Ngumoha36'Salah Ghaly40'
2
0
Match terminé
Fulham
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
T. Nyoni
LiverpoolLiverpool
SORT
M. Salah
LiverpoolLiverpool
Remplacement
80
ENTRE
S. Chukwueze
FulhamFulham
SORT
H. Wilson
FulhamFulham
Remplacement
80
ENTRE
R. Jiménez Rodríguez
FulhamFulham
SORT
Rodrigo Muniz
FulhamFulham
Remplacement
69
ENTRE
K. Sessegnon
FulhamFulham
SORT
A. Robinson
FulhamFulham
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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