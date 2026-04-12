Liverpool-PSG : Le pire cauchemar d'Hakimi désigné à Anfield

9 matchs pr 1 but / 1 passe dé
Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas
Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽
combien de match chez nous?
attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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ℹ️ Maurizio Mariani sera l’arbitre du match retour en Ldc.