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TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions04 mai , 7:00
parAlexis Rose
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Une semaine après un match aller complètement lunaire au Parc des Princes, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont se retrouver pour une demi-finale retour de Ligue des Champions qui s’annonce palpitante.

Quelle heure pour Bayern Munich - PSG ?

Tenant du titre, le club de la capitale française aurait pu avoir match presque gagné s’il avait réussi à tenir le score de 5-2 mardi dernier lors d’une demi-finale aller de C1 complètement folle. Mais c’est avec seulement un petit but d’avance que le PSG a finalement conclu cette première manche face au Bayern (5-4). Paris devra donc réaliser un bon résultat au retour pour enchaîner une deuxième finale de suite en Ligue des Champions. Ce match retour se jouera ce mercredi 6 mai à 21h00 à l’Allianz Arena de Munich.

Sur quelle chaîne suivre Bayern Munich - PSG ?

Contrairement à la semaine passée, où Canal Plus avait fait des déçus en plaçant ce match PSG - Bayern sur une chaîne annexe, cette demi-finale retour sera bien diffusée sur l’antenne premium de Canal+.

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Les compos probables de Bayern Munich - PSG :

Déjà sacré champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines, le Bayern a beaucoup fait tourner en Bundesliga le week-dernier face à Heidenheim (3-3). C’est donc avec un effectif un peu plus frais que Munich abordera ce match à domicile face à Paris. Pour renverser la tendance dans une demie bien mal embarquée, la troupe de Vincent Kompany pourra compter sur toutes ses armes offensives, comme Olise, Diaz ou Kane. Gnabry, Guerreiro ou Karl seront absents.
La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
Tenu en échec par Lorient en L1 le week-end dernier (2-2), le PSG a simplement fait le boulot pour garder son avance sur Lens dans la course au titre. Mais les hommes de Luis Enrique avaient sûrement déjà l’esprit tourné vers Munich, où Paris avait remporté sa première LDC en 2025. Pour retrouver les joies d'une finale, le PSG devra conserver son avance d’un but face à l’ogre bavarois. Lors de ce rendez-vous européen très important, l’entraîneur espagnol aura un groupe assez complet à sa disposition, sans Hakimi ou Chevalier, blessés.

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La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Champions League

06 mai 2026 à 21:00
FC Bayern München
21:00
Paris Saint Germain
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Derniers commentaires

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Oui et donc ce dernier n'aurait pas pu déborder en début de seconde mi temps et on aurait pas pris ce but de merde avec le ballon contré.

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Le carton aurait dû etre rouge pour le joueur pas le gardien...mais bon c est turpin!

TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Salut les z'amis ! De retour avec mes prono toujours fiable. Bayern 3 - 0 PSG

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Ils doivent être content de l'arbitrage de Turpin nos amis marseillais avec le 3ème CJ de Samba alors que c'était Al-Tamari qui aurait du prendre le jaune.

Afonso Moreira est injouable, l'OL tient une vraie pépite

Les portugais des "outsiders " plus que possible-probable en CDM , des ""gros-bon joueurs" et un vrai banc ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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