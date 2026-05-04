TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après un match aller complètement lunaire au Parc des Princes, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont se retrouver pour une demi-finale retour de Ligue des Champions qui s’annonce palpitante.

Quelle heure pour Bayern Munich - PSG ?

mercredi 6 mai à 21h00 à l’Allianz Arena de Munich. Tenant du titre, le club de la capitale française aurait pu avoir match presque gagné s’il avait réussi à tenir le score de 5-2 mardi dernier lors d’une demi-finale aller de C1 complètement folle. Mais c’est avec seulement un petit but d’avance que le PSG a finalement conclu cette première manche face au Bayern (5-4). Paris devra donc réaliser un bon résultat au retour pour enchaîner une deuxième finale de suite en Ligue des Champions. Ce match retour se jouera ceà l’Allianz Arena de Munich.

Sur quelle chaîne suivre Bayern Munich - PSG ?

Canal+. Contrairement à la semaine passée, où Canal Plus avait fait des déçus en plaçant ce match PSG - Bayern sur une chaîne annexe, cette demi-finale retour sera bien diffusée sur l’antenne premium de

Les compos probables de Bayern Munich - PSG :

Déjà sacré champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines, le Bayern a beaucoup fait tourner en Bundesliga le week-dernier face à Heidenheim (3-3). C’est donc avec un effectif un peu plus frais que Munich abordera ce match à domicile face à Paris. Pour renverser la tendance dans une demie bien mal embarquée, la troupe de Vincent Kompany pourra compter sur toutes ses armes offensives, comme Olise, Diaz ou Kane. Gnabry, Guerreiro ou Karl seront absents.

La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.

Tenu en échec par Lorient en L1 le week-end dernier (2-2), le PSG a simplement fait le boulot pour garder son avance sur Lens dans la course au titre. Mais les hommes de Luis Enrique avaient sûrement déjà l’esprit tourné vers Munich, où Paris avait remporté sa première LDC en 2025. Pour retrouver les joies d'une finale, le PSG devra conserver son avance d’un but face à l’ogre bavarois. Lors de ce rendez-vous européen très important, l’entraîneur espagnol aura un groupe assez complet à sa disposition, sans Hakimi ou Chevalier, blessés.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.