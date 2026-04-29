TV : Canal+ écrase TF1 grâce à PSG-Bayern

Canal+ a explosé tous les records mardi soir à l’occasion de la diffusion du match entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. La chaîne cryptée a notamment fait mieux que France 3 et TF1.

Les audiences de Canal+ avec les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sont toujours excellentes. Mais la chaîne cryptée peut sabrer le champagne ce mercredi au lendemain de la diffusion du match entre le PSG et le Bayern Munich . Et pour cause, Canal, qui proposait la rencontre sur Canal+Foot mardi soir, a établi son nouveau record d’audience en Ligue des Champions cette saison. Médiamétrie rapporte que 2,9 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre spectaculaire entre Paris et le Bayern (5-4), soit une part d’audience énorme de 16,5%.

Pour se rendre compte de la performance majuscule de Canal+, cette audience a placé la chaîne de Vincent Bolloré devant France 3 avec « A priori » (2,74 millions de téléspectateurs) et TF1 avec « Koh-Lanta » (2,61 millions de téléspectateurs). Même si l’acquisition des droits TV de la Ligue des Champions coûtent très cher à Canal+, qui verse une somme considérable à l’UEFA, de telles audiences ne peuvent que réjouir Maxime Saada et la direction de la chaîne. Qui s’attend, de nouveau et plus encore après le spectacle du match aller, à exploser tous les records mercredi prochain à l’occasion du retour à Munich entre le Bayern et le club parisien.

Podium des audiences TV du mardi 28 avril :

1 : Canal+Foot (PSG-Bayern Munich) : 2,9 millions de téléspectateurs

2 : France 3 (A priori) : 2,74 millions de téléspectateurs

3 : TF1 (Koh-Lanta) : 2,61 millions de téléspectateurs