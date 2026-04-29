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TV : Canal+ écrase TF1 grâce à PSG-Bayern

TV29 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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Canal+ a explosé tous les records mardi soir à l’occasion de la diffusion du match entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. La chaîne cryptée a notamment fait mieux que France 3 et TF1.
Les audiences de Canal+ avec les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sont toujours excellentes. Mais la chaîne cryptée peut sabrer le champagne ce mercredi au lendemain de la diffusion du match entre le PSG et le Bayern Munich. Et pour cause, Canal, qui proposait la rencontre sur Canal+Foot mardi soir, a établi son nouveau record d’audience en Ligue des Champions cette saison. Médiamétrie rapporte que 2,9 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre spectaculaire entre Paris et le Bayern (5-4), soit une part d’audience énorme de 16,5%.
Pour se rendre compte de la performance majuscule de Canal+, cette audience a placé la chaîne de Vincent Bolloré devant France 3 avec « A priori » (2,74 millions de téléspectateurs) et TF1 avec « Koh-Lanta » (2,61 millions de téléspectateurs). Même si l’acquisition des droits TV de la Ligue des Champions coûtent très cher à Canal+, qui verse une somme considérable à l’UEFA, de telles audiences ne peuvent que réjouir Maxime Saada et la direction de la chaîne. Qui s’attend, de nouveau et plus encore après le spectacle du match aller, à exploser tous les records mercredi prochain à l’occasion du retour à Munich entre le Bayern et le club parisien.

Podium des audiences TV du mardi 28 avril :

1 : Canal+Foot (PSG-Bayern Munich) : 2,9 millions de téléspectateurs
2 : France 3 (A priori) : 2,74 millions de téléspectateurs
3 : TF1 (Koh-Lanta) : 2,61 millions de téléspectateurs
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Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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