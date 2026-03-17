Barça : La grande annonce de Hansi Flick

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone, Hansi Flick a assuré en conférence de presse qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club catalan pour signer ailleurs.

Ce mercredi 18 mars, le FC Barcelone reçoit Newcastle dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après un match nul obtenu à l'arrache à l'aller (1-1), les Blaugranas jouent gros devant leur public. A cette occasion, Hansi Flick s'est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre et en a profité pour glisser quelques mots sur son avenir à la tête de l'équipe première barcelonaise.

« Je n’ai aucune intention d’aller ailleurs. Je suis très heureux ici. Ce sera mon dernier club, mon dernier poste. Tout le monde sait que je suis vraiment heureux ici. Mais je dois d’abord en parler avec ma famille. Nous aurons le temps d’en discuter, mais pour l’instant, ce n’est pas le bon moment », a lâché le technicien allemand. A 61 ans, l'ancien entraineur du Bayern Munich est donc parti pour vivre sa dernière aventure sur un banc. Pour rappel, Joan Laporta, le président réélu du FC Barcelone, a récemment déclaré qu'il espérait pouvoir prolonger son contrat d'un an pour le pousser jusqu'en juin 2028.