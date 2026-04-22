Serge Gnabry forfait contre le PSG
Serge Gnabry blessé avec le Bayern Munich

PSG-Bayern : Gnabry absent pour plusieurs mois

Ligue des Champions22 avr. , 19:02
parClaude Dautel
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Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite la semaine passée, Serge Gnabry a annoncé son forfait pour le Mondial 2026. L'international allemand sera évidemment forfait avec le Bayern Munich pour les deux matchs contre le PSG.
« Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l'Allemagne, il est malheureusement terminé. Comme le reste du pays, je supporterai les gars à la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur la guérison et de revenir pour la pré-saison », a indiqué l'international allemand du Bayern Munich.
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d'après ce que je vois, les brésiliens ont surtout l'impression que c'est une amende qui va annuler toutes les autres et que c'est Textor qui va récupérer le blé.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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