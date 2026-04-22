PSG-Bayern : Gnabry absent pour plusieurs mois

Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite la semaine passée, Serge Gnabry a annoncé son forfait pour le Mondial 2026. L'international allemand sera évidemment forfait avec le Bayern Munich pour les deux matchs contre le PSG.

« Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l'Allemagne, il est malheureusement terminé. Comme le reste du pays, je supporterai les gars à la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur la guérison et de revenir pour la pré-saison », a indiqué l'international allemand du Bayern Munich.