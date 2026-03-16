Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂