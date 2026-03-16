Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Mbappé de retour avec le Real contre Manchester City

Ligue des Champions16 mars , 11:40
parClaude Dautel
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Comme cela avait été annoncé par les médias espagnols, Kylian Mbappé fait son grand retour dans le groupe du Real Madrid pour le match de mardi soir contre Manchester City. Même si les Merengue ont gagné 3-0 à l'aller, ils ont décidé de faire venir la star française qui revient de sa blessure au genou. A priori, Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc lors du choc de Ligue des champions face aux Cityzens.
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Ta connerie oui elle est pire que le rn.

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

PSG : Mayulu au Real, la terrible vengeance de Madrid

Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

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Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

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Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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