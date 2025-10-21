ICONSPORT_272532_0032

Les Pays-Bas expulsent 180 tifosis de Naples, ils ont dépassé les limites

Ligue des Champions21 oct. , 17:40
parGuillaume Conte
0
Ça chauffe aux Pays-Bas avec les supporters de Naples qui ont été raccompagnés à la frontière après une première nuit agitée. 
Les matchs entre les équipes italiennes et néerlandaises sont de plus en plus compliquées ces dernières années. L’an dernier, la rencontre entre la Roma et le Feyenoord avait donné lieu à des scènes de chaos dans la capitale italienne. Avant le match de ce mardi soir entre le PSV et Naples, la police néerlandaise a renvoyé 180 fans du Napoli chez eux. Des arrestations préventives en constatant que la soirée de lundi à mardi était déjà bien chaude. Les tifosis sont sortis du périmètre qui leur était délimité afin de tenter de semer l’ordre public selon la police néerlandaise, affirme l’agence de presse italienne ANSA. 
Aucun affrontement n’a eu lieu mais les autorités des Pays-Bas ont estimé que ce groupe de supporters ne venait pas vraiment à Eindhoven pour voir du football. Les supporters ont été expulsés des pays, après n’avoir pas pris en compte l’ordre de quitter le centre ville d’Eindhoven. Les billets des supporters en question ont été annulés, et la police néerlandaise a souligné que près de la moitié des tifosis n’avaient pas de tickets pour la rencontre, preuve qu’ils ne venaient pas vraiment pour voir du football. 
Si ces « supporters » venaient à revenir dans le pays ce mardi, ils seraient alors mis en prison, ont prévenu les policiers néerlandais. 
0
