LdC : Terrible nouvelle pour Arsenal avant le PSG

Arsenal vient de connaitre un gros coup dur dans son sprint final vers le titre, et très probablement en vue de la finale de la Ligue des Champions face au PSG.

En duel avec Manchester City pour le titre en Premier League , Arsenal vient de connaitre un gros coup dur pour la fin de saison. Le latéral Ben White, qui était déjà le remplaçant de Jurrien Timber, s’est blessé au bout de 22 minutes de jeu. Sur un contact anodin, l’Anglais s’est plaint du genou après un faux mouvement, et a du être sorti. Bien embêté, Mikel Arteta a du décaler Declan Rice au poste de latéral droit, faute de solution. Et même s’il reste encore trois semaines avant la finale de la Ligue des Champions, il n’est pas du tout certain que la blessure de Ben White soit anodine.

Ben White, ça sent la fin de saison

Le verdict tombera certainement en début de semaine prochaine, mais le fait que le latéral anglais ne puisse même pas marcher pour rentrer au vestiaire fait craindre le pire. En attendant les conséquences pour le match face à West Ham et la lutte pour le titre, c’est un vrai coup dur en vue de la finale de la Ligue des Champions face au PSG.



