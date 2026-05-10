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LdC : Terrible nouvelle pour Arsenal avant le PSG

Ligue des Champions10 mai , 18:32
parGuillaume Conte
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Arsenal vient de connaitre un gros coup dur dans son sprint final vers le titre, et très probablement en vue de la finale de la Ligue des Champions face au PSG.
En duel avec Manchester City pour le titre en Premier League, Arsenal vient de connaitre un gros coup dur pour la fin de saison. Le latéral Ben White, qui était déjà le remplaçant de Jurrien Timber, s’est blessé au bout de 22 minutes de jeu. Sur un contact anodin, l’Anglais s’est plaint du genou après un faux mouvement, et a du être sorti. Bien embêté, Mikel Arteta a du décaler Declan Rice au poste de latéral droit, faute de solution. Et même s’il reste encore trois semaines avant la finale de la Ligue des Champions, il n’est pas du tout certain que la blessure de Ben White soit anodine.

Ben White, ça sent la fin de saison

Le verdict tombera certainement en début de semaine prochaine, mais le fait que le latéral anglais ne puisse même pas marcher pour rentrer au vestiaire fait craindre le pire. En attendant les conséquences pour le match face à West Ham et la lutte pour le titre, c’est un vrai coup dur en vue de la finale de la Ligue des Champions face au PSG.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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