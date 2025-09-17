ICONSPORT_271025_0199

PSG : Joao Neves blessé, la liste noire s'allonge

PSG17 sept. , 22:22
parMehdi Lunay
Alors que le PSG passait une superbe soirée sur le plan sportif avec un 3-0 contre l'Atalanta, les blessures sont encore venues ternir la soirée. Joao Neves a arrêté son match à la 57e minute, se plaignant des ischios. Il a été remplacé dans la foulée. Luis Enrique pourrait perdre un nouveau cadre majeur pour le Classique de dimanche à Marseille.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0288
PSG

PSG : Gonçalo Ramos égale Kylian Mbappé

om de zerbi fait la girouette marseille est ecoeure iconsport 267501 0012 397767
OM

OM : De Zerbi a tué Marseille à Madrid, il accuse

ICONSPORT_271035_0151
Ligue des Champions

LdC : Liverpool écoeure l'Atlético

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

23:03
PSG : Gonçalo Ramos égale Kylian Mbappé
23:00
OM : De Zerbi a tué Marseille à Madrid, il accuse
22:58
LdC : Liverpool écoeure l'Atlético
22:58
LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:57
LdC : Le Bayern impose sa loi à Chelsea
22:53
LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta
22:30
OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe
21:55
PSG : Penalty raté, Barcola prend la foudre
21:50
OL : Tyler Morton échappe au pire

Derniers commentaires

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

C'est une blague 🤮

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vraiment une prestation impressionnante de maitrise, ça va être un beau match dimanche 👍

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

Qu'il aille boire de l'eau la sardine

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vivement dimanche...

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Magnifique entame de compétition tout en gestion . A noter le sublime but de Kvara qui rappelle à tout le monde pourquoi c'était un des hommes forts de la saison historique. Et celui de Ramos qui fera du bien à son moral. Seul point noir ce peno raté et je dirais même jeté par Barco, ca fait beaucoup en peu de temps question gâchis...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading