LdC : Le tirage au sort complet des play-offs

Ligue des Champions30 janv. , 13:02
parGuillaume Conte
L’UEFA a procédé au tirage au sort des play-offs de la Ligue des Champions ce vendredi midi, et les affiches ont été dévoilées. Un match franco-français intéressera particulièrement le public tricolore avec la rencontre entre Monaco et le PSG.
Le tirage au sort des barrages
Benfica - Real Madrid
Monaco - Paris SG
Qarabag - Newcastle United
Galatasaray - Juventus
Bruges - Atl. Madrid
Bor. Dortmund - Atalanta Bergame
Olympiakos - Leverkusen
Bodo Glimt - Inter Milan
