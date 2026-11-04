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LdC : Le Real arrache encore la victoire, Liverpool tombe en Turquie

Ligue des Champions
parClaude Dautel
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Tout comme cela a été le cas à Rome, le Real Madrid a été mené par l'AEK Athènes, mais encore une fois la formation de José Mourinho s'en est sortie dans les ultimes secondes (2-3). Par deux fois le club grec avait pris l'avantage au score, mais dans le temps additionnel, Valverde marquait d'une superbe frappe le but de la victoire pour le Real Madrid. Évidemment, Kylian Mbappé a marqué.
De son côté, Liverpool est tombé de haut face à Fenerbahce, qui n'avait pourtant pas remporté la moindre rencontre dans cette première phase de la Ligue des champions. Les Reds ont été battus (2-3) et connaissent là leur première défaite cette saison en C1. A noter que le premier but du club stambouliote a été inscrit par Mason Greenwood, qui semble imperméable aux critiques sur son comportement.
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TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Sergio : Nasser était contre l'attribution des droits TV à Mediapro et il avait prévenu que Mediapro était un mauvaix choix. https://uploads.disquscdn.com/images/f6c42a579a14eee8a924fdd3b50eb409ba9034905bade6a4e48f5eeeab9d7675.jpg Par contre, c'est JM Aulas qui était ravi du choix Mediapro. https://www.lyonmag.com/article/95505/jean-michel-aulas-ravi-du-rachat-des-droits-de-diffusion-de-la-ligue-1-par-mediapro Tu ne peux pas te renseigner pour une fois avant d'écrire tes âneries habituelles ? Et comme tu as écrit plus haut : Quand on ne sait pas... on se tait.

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non il est encore avec sa femme et on eu un deuxieme enfant champion

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Pour regarder des purges toute la saison?! NON MERCI

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Sergio en plus de se prendre pour Nostradamus,c est découvert un talent d'avocat pénaliste ...

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Arrête de modifier tes coms apres coup pour qu ils correspondent aux reponses qu on te fait !!! Tu parlais explicitement que de Nasser aucunement des autres présidents de L1

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