Ligue des champions : Real Madrid - Man City, le choc des huitièmes !

Ligue des Champions27 févr. , 12:23
parClaude Dautel
1
Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions
Aller les 10 et 11 mars, retour les 17 et 18 mars
PSG - Chelsea
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern Munich
Newcastle - FC Barcelone
Atlético de Madrid - Tottenham
Bodo Glimt - Sporting
Leverkusen - Arsenal
1
OM

OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs

Europa League

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

PSG

PSG : Joao Neves rejoint l'infirmerie du Paris SG

ASSE

L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire

Derniers commentaires

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

bien pour Lyon aïe pour Lille

OL : Lyon sidéré par le choix de l'arbitre pour OM-OL

Des contestations il y en aura toujours. Un corner qui devient un 6 mètres, un avantage qui n'est pas joué, la durée du temps additionnel... Tant que ça ne porte pas à conséquence c'est acceptable. Il faut surtout qu'il tienne le match et qu'il reste cohérent dans ses décisions.

Le PSG retrouve Chelsea en Ligue des champions !

On est vraiment rentrés dans vos têtes méchamment, on y a installé une baraque et on est pas prêt d’en sortir bande de trouducs…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

