Ligue des champions : Real Madrid - Man City, le choc des huitièmes !

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...
L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC
bien pour Lyon aïe pour Lille
Des contestations il y en aura toujours. Un corner qui devient un 6 mètres, un avantage qui n'est pas joué, la durée du temps additionnel... Tant que ça ne porte pas à conséquence c'est acceptable. Il faut surtout qu'il tienne le match et qu'il reste cohérent dans ses décisions.
On est vraiment rentrés dans vos têtes méchamment, on y a installé une baraque et on est pas prêt d’en sortir bande de trouducs…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
