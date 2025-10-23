tv dazn sort une offre explosive pour ligue 1 iconsport 259399 0297 397066

LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+

Ligue des Champions23 oct. , 17:00
parQuentin Mallet
1
A deux ans de la fin du cycle des droits télévisuels pour la diffusion de la Ligue des champions, l'UEFA a lancé un nouveau lot planétaire pour anticiper les convoitises des géants du numérique. Parmi eux, DAZN pourrait jouer les entremetteurs.
Après avoir accepté de dépenser 480 millions d'euros par an pour garantir la diffusion totale et en exclusivité de la Ligue des champions en France, Canal+ est face à un os. Pour le prochain cycle d'attribution des droits télévisuels de la plus prestigieuse des compétitions (2027-2031), l'UEFA a déjà lancé un appel d'offres avec un tout nouveau lot planétaire censé plaire aux géants du numérique. Ce lot « A », qui s'adresse vraisemblablement à de très grosses entreprises spécialisées comme Netflix, Amazon ou Apple, comprend la meilleure affiche du mardi, mais aussi la finale et la Supercoupe d'Europe. Ajoutez à cela les résumés des autres matchs et vous obtenez un cocktail qui donne envie. Et comme l'indique RMC Sport, ce nouveau lot pourrait permettre à DAZN de revenir sur le devant de la scène.

Lire aussi

Canal+ menacé en Europe, bientôt le retour de la Ligue 1 ?Canal+ menacé en Europe, bientôt le retour de la Ligue 1 ?
Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSGCanal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG

DAZN rêve du lot A

En France, DAZN n'a clairement pas laissé un très bon souvenir aux observateurs de la Ligue 1. Après seulement un an de diffusion, le géant britannique a finalement coupé les ponts avec la LFP qui a préféré lancer sa propre plateforme (Ligue 1+). Avec le nouveau cycle de diffusion de la Ligue des champions qui approche, DAZN pourrait bien revenir sur les téléviseurs français. Quelques jours après l'ouverture de l'appel d'offres de l'UEFA, le service de streaming anglais a bien l'intention de jouer les troubles-fête et se prépare à soumettre une offre afin d'obtenir les droits de diffusion de la plus grosse affiche du mardi soir, et donc du lot A, partout dans le monde.
Pour obtenir de tels droits, les dirigeants de DAZN vont devoir sortir le chéquier, surtout en considérant la très grosse concurrence sur le coup. Après avoir convaincu de son savoir-faire lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, la plateforme britannique compte bien frapper un très gros coup en arrachant ce nouveau lot lancé par l'UEFA.
1
Articles Recommandés
Groupama Stadium OL
Europa League

OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie

la bande a messi a ruine le barca un ex dirigeant balance messi 104 395694
Foot Mondial

Officiel : Lionel Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami

Fil Info

17:33
OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:30
Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie
17:27
Officiel : Lionel Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami
16:30
Transfert à 30 ME : Benatia fait le malin, Leeds a la rage
16:00
Canal+ et l’UEFA négocient, l’OL et le LOSC sauvés ?
15:40
OL : Les supporters de Bâle narguent le préfet
15:22
L'OL fait peur, Bâle a une obsession
15:00
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Qu est ce qu ils en pensent les havrais des erreurs arbitrales

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Ça fait quand même 2 matchs sur 3 pour l'OM en ldc où les erreurs arbitrales coûtent très cher.

LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+

Ils veulent pas crever dazn ?

Transfert à 30 ME : Benatia fait le malin, Leeds a la rage

"Comme d’habitude, après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé" Comme d hab après 2 matches on t'explique que c'est un ballon d'or 🤡

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

Tu es le premier de la classe question vier., car tu l'as pris le premier bien profond 22/09/2025 et tu t'y attendais pas. On a perdu hier car on a été très faible en deuxième mi-temps. On est pas le PSG on a pas la même puissance financière. Sporting a été très faible en premiere mi-temps et nous en deuxième. Il y a rien d'autre à dire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading