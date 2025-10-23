LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+

A deux ans de la fin du cycle des droits télévisuels pour la diffusion de la Ligue des champions, l'UEFA a lancé un nouveau lot planétaire pour anticiper les convoitises des géants du numérique. Parmi eux, DAZN pourrait jouer les entremetteurs.

Après avoir accepté de dépenser 480 millions d'euros par an pour garantir la diffusion totale et en exclusivité de la Ligue des champions en France, Canal+ est face à un os. Pour le prochain cycle d'attribution des droits télévisuels de la plus prestigieuse des compétitions (2027-2031), l'UEFA a déjà lancé un appel d'offres avec un tout nouveau lot planétaire censé plaire aux géants du numérique. Ce lot « A », qui s'adresse vraisemblablement à de très grosses entreprises spécialisées comme Netflix, Amazon ou Apple, comprend la meilleure affiche du mardi, mais aussi la finale et la Supercoupe d'Europe. Ajoutez à cela les résumés des autres matchs et vous obtenez un cocktail qui donne envie. Et comme l'indique RMC Sport, ce nouveau lot pourrait permettre à DAZN de revenir sur le devant de la scène.

DAZN rêve du lot A

En France, DAZN n'a clairement pas laissé un très bon souvenir aux observateurs de la Ligue 1. Après seulement un an de diffusion, le géant britannique a finalement coupé les ponts avec la LFP qui a préféré lancer sa propre plateforme (Ligue 1+). Avec le nouveau cycle de diffusion de la Ligue des champions qui approche, DAZN pourrait bien revenir sur les téléviseurs français. Quelques jours après l'ouverture de l'appel d'offres de l'UEFA, le service de streaming anglais a bien l'intention de jouer les troubles-fête et se prépare à soumettre une offre afin d'obtenir les droits de diffusion de la plus grosse affiche du mardi soir, et donc du lot A, partout dans le monde.

Pour obtenir de tels droits, les dirigeants de DAZN vont devoir sortir le chéquier, surtout en considérant la très grosse concurrence sur le coup. Après avoir convaincu de son savoir-faire lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, la plateforme britannique compte bien frapper un très gros coup en arrachant ce nouveau lot lancé par l'UEFA.