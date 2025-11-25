LdC : Cucurella veut se faire tirer les cheveux par Yamal

Ce mardi soir en Ligue des champions, Chelsea reçoit le Barça à Stamford Bridge. Un match que les Blues attendent avec impatience. C'est notamment le cas de Marc Cucurella.

Chelsea et le Barça s'affrontent ce mardi soir à Stamford Bridge dans un choc très attendu en Ligue des champions. Les deux clubs soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison et veulent envoyer un message clair à l'Europe du football. S'il y a bien un joueur qui se prépare à jouer le Barça, c'est Marc Cucurella. Le défenseur espagnol a été formé au Barça et retrouver son ancienne équipe sera forcément un moment spécial pour lui. Parmi les joueurs qui pourraient le mettre en difficulté ce mardi soir : Lamine Yamal. Mais l'ancien de Brighton n'a pas forcément peur de son coéquipier en sélection.

Cucurella a hâte d'en découdre avec Yamal

Ces dernières heures en conférence de presse, Marc Cucurella a notamment fait une sortie remarquée, envoyant un message clair à Lamine Yamal : « J'ai dit à Estevao de mettre ses protège-tibias à l'entraînement parce que je commence à me préparer avec lui. C'est toujours difficile d'affronter ce genre de joueurs parce qu'ils ont un talent spécial, beaucoup de qualités. Je pense que ça ne sera pas Yamal contre Cucurella, c'est un gros match. Mes coéquipiers essaieront de m'aider. On devra faire un grand match parce qu'on veut gagner. C'est une rude bataille, mais j'espère qu'on pourra faire de notre mieux ».

Chelsea Premier League # 2 V V N V V Premier League Matchs 12 V Victoire 7 M Match nul 2 D Défaite 3 Buts Marqués 23 Buts Encaissés 11 Matchs Récents Tout afficher 22 novembre 2025 à 13:30 Premier League Burnley 0 — 2 Match terminé Chelsea 08 novembre 2025 à 21:00 Premier League Chelsea 3 — 0 Match terminé Wolverhampton Wanderers Meilleurs Joueurs Tout afficher 20 . J. Junqueira de Jesus BRA • Âge 24 • Attaquant Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 7 . P. Lomba Neto POR • Âge 25 • Attaquant Matchs 12 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lamine Yamal aura sans doute à coeur de marquer les esprits en Ligue des champions face à Chelsea, lui qui est encore loin de son meilleur niveau à cause d'une pubalgie. Cucurella et Chelsea auront d'autres dangers à surveiller mais le prodige espagnol sera bien la principale cible des Londoniens. Et de son arrière gauche connu pour sa capacité à agacer ses adversaires, lui qui avait fait craquer Joao Neves. Après une énième provocation, le Portugais du PSG avait tiré les cheveux de l'Espagnol en finale de la Coupe du monde des clubs, ce qui lui avait valu un carton rouge.