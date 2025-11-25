cucurella est trop fort il demande a quitter chelsea iconsport 264455 0073 395831

LdC : Cucurella veut se faire tirer les cheveux par Yamal

Ligue des Champions25 nov. , 15:20
parHadrien Rivayrand
0
Ce mardi soir en Ligue des champions, Chelsea reçoit le Barça à Stamford Bridge. Un match que les Blues attendent avec impatience. C'est notamment le cas de Marc Cucurella. 
Chelsea et le Barça s'affrontent ce mardi soir à Stamford Bridge dans un choc très attendu en Ligue des champions. Les deux clubs soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison et veulent envoyer un message clair à l'Europe du football. S'il y a bien un joueur qui se prépare à jouer le Barça, c'est Marc Cucurella. Le défenseur espagnol a été formé au Barça et retrouver son ancienne équipe sera forcément un moment spécial pour lui. Parmi les joueurs qui pourraient le mettre en difficulté ce mardi soir : Lamine Yamal. Mais l'ancien de Brighton n'a pas forcément peur de son coéquipier en sélection. 

Cucurella a hâte d'en découdre avec Yamal  

Ces dernières heures en conférence de presse, Marc Cucurella a notamment fait une sortie remarquée, envoyant un message clair à Lamine Yamal : « J'ai dit à Estevao de mettre ses protège-tibias à l'entraînement parce que je commence à me préparer avec lui. C'est toujours difficile d'affronter ce genre de joueurs parce qu'ils ont un talent spécial, beaucoup de qualités. Je pense que ça ne sera pas Yamal contre Cucurella, c'est un gros match. Mes coéquipiers essaieront de m'aider. On devra faire un grand match parce qu'on veut gagner. C'est une rude bataille, mais j'espère qu'on pourra faire de notre mieux »
Chelsea

Chelsea

Premier League #2
V
V
N
V
V
Premier League
Premier League
Matchs12
V
Victoire7
M
Match nul2
D
Défaite3
Buts Marqués23
Buts Encaissés11

Matchs Récents

Tout afficher
22 novembre 2025 à 13:30
Premier League
BurnleyBurnley
0
2
Match terminé
ChelseaChelsea
08 novembre 2025 à 21:00
Premier League
ChelseaChelsea
3
0
Match terminé
Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Junqueira de Jesus
20.

J. Junqueira de Jesus

BRABRA Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Lomba Neto
7.

P. Lomba Neto

PORPOR Âge 25 Attaquant
Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Lamine Yamal aura sans doute à coeur de marquer les esprits en Ligue des champions face à Chelsea, lui qui est encore loin de son meilleur niveau à cause d'une pubalgie. Cucurella et Chelsea auront d'autres dangers à surveiller mais le prodige espagnol sera bien la principale cible des Londoniens. Et de son arrière gauche connu pour sa capacité à agacer ses adversaires, lui qui avait fait craquer Joao Neves. Après une énième provocation, le Portugais du PSG avait tiré les cheveux de l'Espagnol en finale de la Coupe du monde des clubs, ce qui lui avait valu un carton rouge. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277852_0003
Ligue 1

DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict

ICONSPORT_274530_0062
OM

OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef

ICONSPORT_278006_0052
Kylian Mbappé

« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real

ICONSPORT_273378_0001
PSG

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Fil Info

18:39
DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict
18:38
OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef
18:17
« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real
18:00
PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées
17:30
Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie
17:00
L'OM humilié par la Belgique, il ne le tolérera pas
16:40
CdF : Le programme TV du 8e tour
16:38
Youth League : L'OM bat Newcastle et s'offre sa première victoire
16:20
Miracle au PSG, Doué est concerné

Derniers commentaires

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

L'OL condamné à abandonner l'Europa League ?

La bonne vieille mentalité de petit club sans ambition

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

Ils rêvent de nous tous ces haters c'est mignon 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading