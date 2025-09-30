LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty

exactement
Oui très bon prestation. Il m'a fait plaisir. Un des meilleurs ce soir. Il a fait beaucoup de bien au milieu.
on va dire que je suis content qu'on brise la série, ça va être chaud vous jouez chez eux après je sais pas si vous récupérer des joueurs ou pas mais honnêtement vous avez pas grand chose a leur envier, lol pauvre voisin (et murs) ^^
tu deteste pas l'OM ? c'est quoi ça ? reds13 26 septembre 2025 à 23:15+ 53 13 comme 13 défaite d affilé en LDC tu aimes les humiliations ?
prouve le c'est facile non ? tu vas gagner 1000 euros en plus pour ton nouveau cerveau, donc vas y ressort moi un message que j'ai posté dans ce sens, ou ferme ta bouche a jamais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
OHHH QU'IL EST BEAU CELUI-CI : LE BUT DU TRIPLÉ POUR KYLIAN MBAPPÉ 🤩 #KAIRMA | #UCL