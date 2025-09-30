ICONSPORT_272051_0005

LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty

Ligue des Champions30 sept. , 20:36
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée
Ortalyq Stadion
Kairat Almaty – Real Madrid 0-5
Buts : Mbappé (25e sur pen., 52e, 74e), Camavinga (83e), Diaz (90e+3) pour le Real

Champions League

30 septembre 2025 à 18:45
Kairat
0
5
Match terminé
Real Madrid
Mbappé Lottin25'Mbappé Lottin52'Mbappé Lottin73'Camavinga83'Abdelkader Diaz90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
B. Abdelkader Diaz
Real MadridReal Madrid
But
83
E. Camavinga
Real MadridReal Madrid
Remplacement
81
ENTRE
G. García Torres
Real MadridReal Madrid
SORT
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
80
ENTRE
E. Camavinga
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Tchouaméni
Real MadridReal Madrid
Loading