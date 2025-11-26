ICONSPORT_278172_0115

Estevao, la nouvelle star qui va effacer Lamine Yamal

Ligue des Champions26 nov. , 15:00
parNathan Hanini
Le FC Barcelone a coulé sur la pelouse de Stamford Bridge ce mardi soir en Ligue des champions. Les Blues ont assuré un succès net et sans bavure (3-0). Une victoire estampillée Estevao. Le Brésilien a fait parler son talent et séduit la presse madrilène.
Le réveil a dû être difficile pour les supporters du FC Barcelone. Les Catalans ont pris l’eau de l’autre côté de la Manche ce mardi soir en Ligue des champions. Une défaite cuisante 3-0 pour la troupe d’Hansi Flick. Un succès marqué par la performance d’Estevao. Le Brésilien a inscrit un but sublime pour faire le break. Une action qui n’est pas passée inaperçue en Europe et surtout à Madrid. La presse de la capitale espagnole se régale de l’action d’autant plus que la victime se nomme Barcelone.

La presse madrilène se régale

Ce mercredi matin, le journal Marca encense la performance du jeune Brésilien de 18 ans. « Ce n'est pas la première fois qu'il est comparé à Lamine Yamal, explique-t-il avant de légender la vidéo. Le but spectaculaire d'Estevao qui a coulé le Barça. L'ancien joueur de Palmeiras, âgé de 18 ans, est arrivé à Chelsea avec l'ambition de connaître un grand succès, et il est en bonne voie pour y parvenir, » écrit le quotidien espagnol. Une formule qui a été également utilisée par son entraîneur Enzo Maresca.
L’Italien va même plus loin dans la comparaison. « Comme l'a dit Raphinha, dans les 10 ou 15 prochaines années, Estevao et Lamine Yamal seront probablement les prochains Messi et Ronaldo, » explique-t-il en conférence de presse d’après match. L’Europe est tombée sous le charme du jeune brésilien qui explose aux yeux du monde. Pour sa première saison pleine avec Chelsea, il en est déjà à cinq réalisations en 17 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Pour rappel, Chelsea a déboursé 45 millions d’euros pour s’attacher ses services. 

1
Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

