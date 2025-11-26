Estevao, la nouvelle star qui va effacer Lamine Yamal

Le FC Barcelone a coulé sur la pelouse de Stamford Bridge ce mardi soir en Ligue des champions. Les Blues ont assuré un succès net et sans bavure (3-0). Une victoire estampillée Estevao. Le Brésilien a fait parler son talent et séduit la presse madrilène.

Le réveil a dû être difficile pour les supporters du FC Barcelone. Les Catalans ont pris l’eau de l’autre côté de la Manche ce mardi soir en Ligue des champions . Une défaite cuisante 3-0 pour la troupe d’Hansi Flick. Un succès marqué par la performance d’Estevao. Le Brésilien a inscrit un but sublime pour faire le break. Une action qui n’est pas passée inaperçue en Europe et surtout à Madrid. La presse de la capitale espagnole se régale de l’action d’autant plus que la victime se nomme Barcelone.

La presse madrilène se régale

Ce mercredi matin, le journal Marca encense la performance du jeune Brésilien de 18 ans. « Ce n'est pas la première fois qu'il est comparé à Lamine Yamal, explique-t-il avant de légender la vidéo. Le but spectaculaire d'Estevao qui a coulé le Barça. L'ancien joueur de Palmeiras, âgé de 18 ans, est arrivé à Chelsea avec l'ambition de connaître un grand succès, et il est en bonne voie pour y parvenir, » écrit le quotidien espagnol. Une formule qui a été également utilisée par son entraîneur Enzo Maresca.

L’Italien va même plus loin dans la comparaison. « Comme l'a dit Raphinha, dans les 10 ou 15 prochaines années, Estevao et Lamine Yamal seront probablement les prochains Messi et Ronaldo, » explique-t-il en conférence de presse d’après match. L’Europe est tombée sous le charme du jeune brésilien qui explose aux yeux du monde. Pour sa première saison pleine avec Chelsea, il en est déjà à cinq réalisations en 17 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Pour rappel, Chelsea a déboursé 45 millions d’euros pour s’attacher ses services.