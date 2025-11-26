OL : Textor terrorrise toujours la DNCG

L'OL va se présenter la semaine prochaine devant la DNCG avec une grosse inquiétude. Non pas sur sa gestion au quotidien, mais sur les dérives passées et futures de John Texor.

Les premiers clubs professionnels passent devant la DNCG cet automne, avec ce contrôle en cours de saison nécessaire pour savoir si les bonnes directions sont prises sur le plan économique. S’il n’y a pas trop de souci à se faire pour les grosses formations de Ligue 1 l’Olympique Lyonnais sera particulièrement surveillé. A cette même époque, il y a un an, une rétrogradation provisoire était prononcée, et la procédure a failli aller jusqu’au bout sans un redressement spectaculaire opéré par Michele Kang.

La femme d’affaire américaine a pris la suite de John Textor, qui enchainait les promesses, mais continuait d'enfoncer le club sur le plan économique, avec ses manigances et ses zones d’ombre. Le rendez-vous avec la DNCG aura lieu la semaine prochaine, et si les efforts sont à noter, cela ne règle pas tous les problèmes.

En effet, l’OL via Eagle Football Group, va annoncer un exercice 2024-2025 grandement déficitaire, mais n’a toujours pas le chiffre définitif pour la saison passée et les derniers mois. Et pour cause, la société détentrice de l’OL ne s’y retrouve tout simplement pas dans tous les mouvements effectués par John Textor, et souhaite savoir précisément ce qu’il en est dans les transactions de ces dernières années, pour présenter des chiffres cohérents à la DNCG.

Pas sur du tout que John Textor joue le jeu de la transparence, et permette à Eagle Football Group de ne pas être embourbé dans les méandres de son ancien dirigeant. Surtout que ce dernier risque très gros en ce moment, entre les poursuites entamées par Botafogo à son encontre pour « détournement de fonds » et son procès avec Iconic, qui lui réclame près de 90 millions d’euros pour un investissement afin d’aider Textor à racheter notamment l’OL, contre une mise en bourse rapide qui n’a jamais eu lieu.

Beaucoup de dossiers en instance donc et une situation dans laquelle même la DNCG va avoir du mal à s’y retrouver. Néanmoins, selon Le Progrès, Michele Kang et Michael Gerlinger arrivent confiant avec ce rendez-vous, même si cette confiance reste mesurée sachant ce qui était arrivé à Lyon au printemps dernier.