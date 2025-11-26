ICONSPORT_274636_0102

OL : Textor terrorrise toujours la DNCG

OL26 nov. , 8:40
parGuillaume Conte
6
L'OL va se présenter la semaine prochaine devant la DNCG avec une grosse inquiétude. Non pas sur sa gestion au quotidien, mais sur les dérives passées et futures de John Texor.
Les premiers clubs professionnels passent devant la DNCG cet automne, avec ce contrôle en cours de saison nécessaire pour savoir si les bonnes directions sont prises sur le plan économique. S’il n’y a pas trop de souci à se faire pour les grosses formations de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sera particulièrement surveillé. A cette même époque, il y a un an, une rétrogradation provisoire était prononcée, et la procédure a failli aller jusqu’au bout sans un redressement spectaculaire opéré par Michele Kang.
La femme d’affaire américaine a pris la suite de John Textor, qui enchainait les promesses, mais continuait d'enfoncer le club sur le plan économique, avec ses manigances et ses zones d’ombre. Le rendez-vous avec la DNCG aura lieu la semaine prochaine, et si les efforts sont à noter, cela ne règle pas tous les problèmes.
En effet, l’OL via Eagle Football Group, va annoncer un exercice 2024-2025 grandement déficitaire, mais n’a toujours pas le chiffre définitif pour la saison passée et les derniers mois. Et pour cause, la société détentrice de l’OL ne s’y retrouve tout simplement pas dans tous les mouvements effectués par John Textor, et souhaite savoir précisément ce qu’il en est dans les transactions de ces dernières années, pour présenter des chiffres cohérents à la DNCG.
Pas sur du tout que John Textor joue le jeu de la transparence, et permette à Eagle Football Group de ne pas être embourbé dans les méandres de son ancien dirigeant. Surtout que ce dernier risque très gros en ce moment, entre les poursuites entamées par Botafogo à son encontre pour « détournement de fonds » et son procès avec Iconic, qui lui réclame près de 90 millions d’euros pour un investissement afin d’aider Textor à racheter notamment l’OL, contre une mise en bourse rapide qui n’a jamais eu lieu. 
Beaucoup de dossiers en instance donc et une situation dans laquelle même la DNCG va avoir du mal à s’y retrouver. Néanmoins, selon Le Progrès, Michele Kang et Michael Gerlinger arrivent confiant avec ce rendez-vous, même si cette confiance reste mesurée sachant ce qui était arrivé à Lyon au printemps dernier.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0293
OL

OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv

ICONSPORT_267481_0207
Liga

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

ICONSPORT_261406_1332
PSG

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

ICONSPORT_276350_0131
OL

OL : Satriano achevé en deux phrases assassines

Fil Info

14:03
OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv
14:00
Le Real propose un échange délirant à Manchester City
13:40
PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris
13:20
OL : Satriano achevé en deux phrases assassines
13:00
OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang
12:40
Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham
12:20
OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère
12:00
OM : Dani Ceballos va signer en janvier !
11:40
L'OL et PSG associés dans un énorme projet

Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading