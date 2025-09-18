Barça-PSG, la mauvaise nouvelle se confirme

Je comprends ton point de vue, mais sur le coup de l'action je vois penalty comme l'arbitre (main décolée et elle n'est pas au sol car c'est a la descente). Après discussion tu as le fait qu'il est dans une position naturelle. Mais la VAR ne déjuge que s'il y a une erreur manifeste. Or là ce n'est pas manifeste. Il n'aurait pas sifflé, pas dit que la VAR aurait demandé peno, il a sifflé la VAR n'a pas estimé que c'est une erreur manifeste de siffler péno. Ca peut être rageant mais je comprends le péno une fois sifflé
@majin cage : C'était à Dijaya que je répondais.
Y avait pas penalty, c'était du vol
Du coup, je te dis que tu es malhonnêtes car tu dis de la merde, ça compte ?
Décevant Monaco contre une équipe de Bruges à leur portée, mais sans intensité et collectif, la qualité intrinsèque ne suffit pas.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
