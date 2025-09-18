ICONSPORT_259036_0157
Montjuic

Barça-PSG, la mauvaise nouvelle se confirme

Ligue des Champions18 sept. , 19:00
parQuentin Mallet
Le FC Barcelone attend toujours de pouvoir retrouver le Camp Nou après une longue attente suite aux travaux de modernisation. La réception du PSG en Ligue des champions devra donc se faire à Montjuïc, alors que le club met tout en oeuvre pour le rendre disponible.
En juin 2023, le FC Barcelone a dit au revoir à son mythique Camp Nou pour une durée supposément limitée. A l'origine, il était prévu que les travaux d'agrandissement et de modernisation de l'enceinte catalane se terminent en août 2025. Sauf que des retards considérables ont été pris, alors que le club n'a toujours pas obtenu les licences et les permis nécessaires pour rouvrir son stade à ses supporters. A ce jour, Joan Laporta espère pouvoir rejouer à nouveau au Spotify Camp Nou le 28 septembre prochain pour la réception de la Real Sociedad. Si pour la Liga, la question d'un retour prochain se pose, en Ligue des champions, ce n'est pas vraiment le cas. Pour la réception du PSG le 1er octobre prochain, le Barça recevra son adversaire à Montjuïc… lui-aussi en travaux.

Le Barça refait Montjuic pour accueillir le PSG

Comme l'indique Sport ce jeudi 18 septembre, le FC Barcelone travaille à la réception du PSG au stade de Montjuïc. « Travaille », car cette enceinte a récemment accueilli un concert de Post Malone, le 12 septembre dernier, et qu'il faut par conséquent refondre le stade pour qu'il puisse accueillir un match de football. Six jours après le spectacle, les travaux ont commencé afin de retirer les panneaux de protection qui avaient été installés. Aussi, le FC Barcelone doit faire réinstaller la signalisation utilisée la saison dernière autour du stade, mais aussi les différents points de vente de nourriture et des produits dérivés.

Lire aussi

Le PSG, l'Europe est sous le chocLe PSG, l'Europe est sous le choc
Jijantes affirme de son côté que la pelouse du stade va être modifiée ce jeudi afin d'être prête et comme neuve le 1er octobre prochain pour la réception du PSG. Tout porte à croire désormais que le Barça accueillera son premier adversaire de la saison en Ligue des champions à Montjuic et non au Camp Nou.
