Barça : Hansi Flick lance la pépite Dro Fernandez

En l’absence de Raphinha et Robert Lewandowski en attaque, et Gavi et Olmo au milieu de terrain, Hansi Flick a pris une décision radicale face à l’Olympiakos ce mardi. Ce sera le très jeune Dro qui sera titularisé face aux Grecs, pour sa première en Ligue des Champions donc. Dro Fernandez n’a que 17 ans, et jouait encore avec la réserve en début de saison. Mais ses 45 minutes contre la Real Sociedad et son niveau à l’entrainement ont convaincu l’entraineur allemand de lui donner sa chance. Tous les regards seront tournés vers le milieu offensif, international espagnol en U18.