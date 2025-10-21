ICONSPORT_266470_0149

Barça : Hansi Flick lance la pépite Dro Fernandez

Ligue des Champions21 oct. , 18:35
parGuillaume Conte
En l’absence de Raphinha et Robert Lewandowski en attaque, et Gavi et Olmo au milieu de terrain, Hansi Flick a pris une décision radicale face à l’Olympiakos ce mardi. Ce sera le très jeune Dro qui sera titularisé face aux Grecs, pour sa première en Ligue des Champions donc. Dro Fernandez n’a que 17 ans, et jouait encore avec la réserve en début de saison. Mais ses 45 minutes contre la Real Sociedad et son niveau à l’entrainement ont convaincu l’entraineur allemand de lui donner sa chance. Tous les regards seront tournés vers le milieu offensif, international espagnol en U18. 
Derniers commentaires

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

On voit rien là dessus. Mais le bon compromis serait de conserver l'apparence de l'architecture pour préserver le symbole qui a fait le PSG.

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce titre est fait pour les personnes comme toi Ceux qui passent + de temps sur nos articles que sur ceux de ton club insignifiant

La FIFA change les règles, les buts vont pleuvoir

Tant qu'on y est... pourquoi ne pas élargir la cage de but et mettre un deuxième ballon en jeu ? Mdr

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

En plus d'être moche, c'est un stade d'occase !!! Il y a déjà un match et du public

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce narratif...

