« A lui de choisir sa vie », Lamine Yamal entre Messi et Neymar

Lamine Yamal risque-il de gâcher son talent avec sa vie dissolue qui est de plus en plus pointée du doigt ? Il doit faire un choix crucial pour Daniel Riolo.

Dès les premières secondes du match entre le FC Barcelone et le PSG , Lamine Yamal a montré qu’il comptait bien mettre le feu, avec un enchainement de dribbles dont il a le secret. Ses passes en extérieur du pied, tellement satisfaisantes à observer, ont aussi fait très mal à la défense parisienne et auraient pu provoquer l’ouverture du score de Ferran Torres sans un sauvetage miraculeux de Zabarny. Mais sur l’ensemble du match, l’ailier espagnol est ensuite rentré dans le rang. S’il a provoqué un carton jaune très sévère de Nuno Mendes assez tôt dans le match au point de faire craindre l’expulsion du Portugais par la suite, sa deuxième période aura été assez insipide.

On va s'entendre, Lamine Yamal, c'est de l'or - Daniel Riolo

Lamine Yamal revenait certes de blessure, et il serait bon de ne pas l’oublier. Mais pour Daniel Riolo, le problème est plus profond que cela et le joueur se disperse avec une vie extra-sportive dissolue alors qu'il a le talent d'un Lionel Messi. « On va s’entendre, Yamal, c’est de l’or. C’est catégorie Messi, Ronaldo sur le papier. Une fois que tu l’as mis là, c’est à lui de choisir sa vie. Il a déjà marqué un Euro de son empreinte. Les sollicitations sont immenses, on sait tous ce qu’il pend au-dessus de la tête de ces joueurs-là avec le football business. C’est je veux être le meilleur joueur du monde, je veux être une star ou je veux faire des actions Youtube et montrer que j’ai du talent. Il doit choisir sa vie, comme Neymar, Ronaldinho ont choisi leur vie. A un moment, c’est eux », a livré le polémiste de l’After Foot, qui oublie de préciser que le Barcelonais revenait d’une longue absence et n’avait pas forcément 90 minutes dans les jambes.

Les critiques fusent donc déjà, et c’est aussi le cas du côté du Paris SG, dont certains joueurs n’ont pas aimé les déclarations et les publications, retirées depuis, de Yamal avant le match. Gonçalo Ramos, auteur du but vainqueur, lui a ainsi envoyé une petite pique. « On est les champions d’Europe, je ne peux pas dire plus que ça. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas parler », a assuré l’attaquant portugais qui ciblait un message sur Instagram du joueur annonçant de très belles choses pour ce mercredi soir contre le PSG.