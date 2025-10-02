ICONSPORT_272511_0169

Indice UEFA : Le PSG injouable, la France lance sa remontada

Coupe d'Europe02 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
0
La France a enfin connu le décollage attendu en Coupe d'Europe et cela se ressent directement avec une remontée spectaculaire au classement de l'indice UEFA. 
Grosse semaine pour le moment pour les clubs français. Après la victoire de l’OM contre l’Ajax, un PSG remanié a réalisé l’exploit de s’imposer au Camp Nou, tandis que Monaco a accroché un nul valeureux contre Manchester City. Un bilan très positif qui se ressent dans le classement de l’indice UEFA. En effet, la France a fait un bond en avant en dépassant la Roumanie, la Norvège, la Suède et la Grèce pour grimper jusqu’à la 11e place du classement de la saison en cours. La remontée n’est probablement pas finie car il y a encore des « petits » pays comme l’Azerbaïdjan, la Pologne, Chypre ou le Danemark qui vont avoir du mal à tenir le rythme des phases de poule. 
Et cela compte aussi beaucoup pour le classement sur les cinq dernières années, dans lequel les Pays-Bas sont déjà derrière, tandis que le Portugal se retrouve désormais encore bien plus loin. Il y aura désormais la Belgique à surveiller, grâce à ses bons résultats, et qui pourrait être le prochain pays à titiller la France la saison prochaine si nos voisins continuent sur cette lancée. Mais pour le moment, c’est place à ce jeudi avec les performances qui seront très suivies de l’OL, du LOSC et de Nice en Europa League, et de Strasbourg en Conférence League. 
0
Loading