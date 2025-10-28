ICONSPORT_274910_0426

Thauvin a trahi Lens, il se fait fracasser

Lens28 oct. , 23:30
parMehdi Lunay
Samedi soir, Florian Thauvin a refusé de tirer le penalty lensois contre l'OM. Un geste de respect envers son ancien club, dans lequel il a passé six années. Cependant, ce comportement est jugé inadéquat avec son statut de leader à Lens.
Le syndrome des ex ne cesse de fonctionner en Ligue 1. Les clubs concèdent souvent des buts venant d'anciens joueurs. Dans ce contexte, l'Olympique de Marseille craignait que Florian Thauvin lui fasse subir ce sort samedi. Le maître à jouer de Lens n'a finalement pas trouvé la faille. Il a même refusé de tirer le penalty de l'égalisation. Il a laissé cet honneur à Odsonne Edouard qui a transformé la sentence d'une panenka. Après la rencontre, Thauvin assumait son choix de ne pas affronter Geronimo Rulli en duel.
C'est Lens qui te paye, tu dois tirer !
- Younès Belhanda
« Il y a le fait que ce soit contre l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer », a t-il lâché au micro de Téléfoot. Une manière de conserver une popularité maximale à Marseille. Mais, était-ce le bon comportement vis-à-vis du Racing Club de Lens ? Non, répond Younès Belhanda. Champion de France avec Montpellier en 2012, le Marocain a sévèrement critiqué le choix de Florian Thauvin dans l'émission Rothen s'enflamme. Selon lui, ce penalty refusé est un manque de respect pour son employeur lensois.
« Il était le premier tireur désigné. S'il ne voulait pas, il fallait le dire avant le match. [...] Cette interview qu'il donne à la fin sur le pénalty... C’est Lens qui te paye, tu joues pour ce club, tu dois tirer ! Quand j'étais à Nice contre Montpellier, mon club de cœur, j’ai marqué là-bas et je voulais en mettre un deuxième, un troisième. Mais avec respect, je n'ai pas célébré. Si j’avais pu mettre une panenka, je l’aurais mise. Avec le respect bien sûr. Mais je pense qu'il a dû voir Valbuena dans le passé, qui a été hué pour son retour à Marseille, et qu'il a voulu anticiper », a t-il lâché sur RMC. Difficile toutefois d'en vouloir à Thauvin côté lensois après ses débuts tonitruants cette saison.
