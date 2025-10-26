Lens : Thauvin a refusé de marquer contre l'OM

Tireur attitré des penaltys au RC Lens, Florian Thauvin a surpris tout le monde en donnant le ballon à Odsonne Edouard samedi contre l’OM.

En très grande forme avec le Racing Club de Lens en ce début de saison, Florian Thauvin avait l’occasion d’inscrire son troisième but en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille samedi soir à Bollaert. Mais alors que les Sang et Or ont obtenu un penalty pour une faute de Benjamin Pavard sur Odsonne Edouard, l’ancien ailier de l’OM a fait le choix d’offrir ce penalty à l'ex-attaquant du PSG . Un geste qui a surpris, même si Florian Thauvin avait raté un penalty une semaine plus tôt contre le Paris FC. Au micro de Téléfoot, l’international français a expliqué les raisons de son choix, avouant sans aucune langue de bois qu’il n’avait pas spécialement envie de tirer un penalty contre son club de coeur, dans lequel il a joué et brillé de nombreuses années.

« Pourquoi ce choix ? Il y a plusieurs choses. D’abord, Odsonne m’a demandé. C’est important que les coéquipiers autour de moi se sentent bien, qu’ils soient en confiance. Et il y a le fait que ce soit contre l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer… Donc voilà, ce sont ces petites choses qui ont fait que j’ai laissé le penalty à Odsonne » a avoué Florian Thauvin, qui n’avait visiblement pas le coeur à marquer et à fêter un but contre son ancien club ce samedi soir à Bollaert. Heureusement pour l’ailier de 32 ans, Odsonne Edouard a assuré en marquant une sublime panenka face à Geronimo Rulli. Mais à n’en pas douter, un raté de l’attaquant lensois aurait pu déclencher une grosse polémique dans le Nord à la suite de ce refus de Florian Thauvin d’assumer ses responsabilités en affichant clairement la volonté de ne pas tirer ce penalty contre l’Olympique de Marseille.