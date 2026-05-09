Lens : Thomasson s'en va mais reste en Ligue 1

En fin de contrat avec le RC Lens à l'issue de la saison, Adrien Thomasson n'a pas accepté les offres de prolongation de sa direction et quittera l'Artois après trois saisons et demi. Pour aller où ? Le Paris FC et le Stade Rennais sont les deux favoris.

Réputé pour sa fiabilité, Adrien Thomasson est devenu avec le temps un vrai bon joueur de Ligue 1 . Suffisamment bon, en tout cas, pour se fondre dans le collectif porté par Pierre Sage à Lens cette saison, en inscrivant 3 buts et délivrant 10 passes décisives en 30 apparitions en championnat. Auteur de la meilleure saison de sa carrière sur un plan statistique, l'ancien de Nantes et Strasbourg laissera forcément des regrets à sa direction quand il partira. Et si cette dernière a tenté de prolonger son contrat, lequel doit prendre fin à l'issue de la saison, Adrien Thomasson a préféré décliner l'offre pour se lancer dans un nouveau projet.

Adrien Thomasson va partir

C'est en tout cas ce qu'affirme Bertrand Latour dans le Late Football Club, lequel indique que le Paris FC et Rennes sont les deux clubs les plus chauds pour le récupérer. « Un joueur va partir, qui ne sera pas là la saison prochaine. C'est Adrien Thomasson, le capitaine, qui a pris la décision après trois ans et demi de ne pas prolonger son contrat. Il avait une proposition de Lens, il va poursuivre sa carrière ailleurs. Il avait besoin d'un nouveau challenge. Il n'a pas encore pris de décision sur la suite, il est ouvert à toutes les propositions. Ca pouvait également être l'étranger, mais il semble que c'est plutôt vers la France. Il y a un match entre Rennes et le Paris FC », a indiqué le journaliste Canal+.

A 32 ans, Adrien Thomasson est proche de rejoindre un nouveau club de Ligue 1, après avoir enchainé 110 matchs à Nantes, 156 à Strasbourg et 127 avec Lens.