L’OL chamboule tout dans l’esprit de Pierre Sage

Reparti sur une excellente dynamique, l’Olympique Lyonnais menace la deuxième place du Racing Club de Lens en Ligue 1. La forme des Gones inquiète l’entraîneur lensois Pierre Sage avant la réception du FC Nantes vendredi soir.

L’Olympique Lyonnais n’a peut-être pas fini de nous surprendre. Bien partie pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca pourrait même arracher la deuxième place de Ligue 1. Le rang actuellement occupé par le Racing Club de Lens, qui compte un match en retard, n’est plus qu’à quatre points au classement, sachant que les deux équipes s’affronteront au Groupama Stadium lors de la dernière journée. Pas de quoi rassurer Pierre Sage.

Le coach des Sang et Or voit la menace rhodanienne se rapprocher dangereusement. Une victoire à domicile contre le FC Nantes vendredi permettrait d’écarter définitivement le retour de l’Olympique Lyonnais. Mais le technicien n’a pas fait preuve de sérénité en conférence de presse. « Si je suis inquiet ? Bien sûr, a répondu le technicien. Que ce soit le calendrier, les performances qu’ils alignent actuellement, ces paramètres nous font considérer qu’ils veulent absolument être dans les trois premiers. Et je pense que s’ils peuvent nous doubler, ils ne vont pas se gêner, mais c’est à nous d’accélérer de manière à laisser à distance. »

Sage ne compte pas sur l'OL

« En étant maîtres de notre destin, on a besoin d’une victoire pour les laisser derrière nous, a poursuivi Pierre Sage. Et si toutefois on ne fait pas le travail nécessaire vendredi, il faudra attendre les matchs de ce week-end. Mais en général, c’est mieux de compter sur nous-mêmes. » Même face à des Canaris quasiment condamnés à la relégation en Ligue 2, la rencontre ne sera pas simple dans la mesure où Lens sera privé de Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré suspendus, tandis que Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin seront laissés hors du groupe par précaution.