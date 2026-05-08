L1 : Lens a sa finale, Nantes est en L2

33e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

But : Mesloub (79e)

Vainqueur de Nantes 1-0, Lens revient à trois points du PSG et conservera ses chances de titre pour le choc du 13 mai. Les Canaris filent officiellement en Ligue 2.

Un match pour rêver de titre côté lensois et pour survivre côté nantais. Les Canaris devaient gagner pour éviter la Ligue 2 dès ce soir. La première période était globalement fermée avec une possession lensoise. Les hommes de Pierre Sage accéléraient le tempo après le repos avec une frappe dangereuse d'Udol (48e). Nantes répondait avec une tentative de Lepenant, superbement détournée par Risser (56e). Les Sang et Or poussaient dans un match plus fou que jamais. Said se voyait refuser un but pour hors-jeu (69e). Même chose pour Sima qui avait touché le ballon de la main sur une deuxième réalisation (71e).

De quoi redonner espoir à Nantes qui trouvait le poteau via Abline (75e). Quelques instants plus tard, le jeune Mezian Mesloub (16 ans) entrait en jeu. Le fils de Walid Mesloub marquait sur son premier ballon d'une frappe croisée. Une belle histoire pour le public de Bollaert mais le dernier clou dans le cercueil nantais. Lens reste en course pour le titre et se qualifie pour la Ligue des champions. Nantes quitte la Ligue 1 après 13 ans passés dans l'élite.