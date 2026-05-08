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L1 : Lens a sa finale, Nantes est en L2

Ligue 108 mai , 22:40
parMehdi Lunay
0
33e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Nantes 1-0
But : Mesloub (79e)
Vainqueur de Nantes 1-0, Lens revient à trois points du PSG et conservera ses chances de titre pour le choc du 13 mai. Les Canaris filent officiellement en Ligue 2.
Un match pour rêver de titre côté lensois et pour survivre côté nantais. Les Canaris devaient gagner pour éviter la Ligue 2 dès ce soir. La première période était globalement fermée avec une possession lensoise. Les hommes de Pierre Sage accéléraient le tempo après le repos avec une frappe dangereuse d'Udol (48e). Nantes répondait avec une tentative de Lepenant, superbement détournée par Risser (56e). Les Sang et Or poussaient dans un match plus fou que jamais. Said se voyait refuser un but pour hors-jeu (69e). Même chose pour Sima qui avait touché le ballon de la main sur une deuxième réalisation (71e).
De quoi redonner espoir à Nantes qui trouvait le poteau via Abline (75e). Quelques instants plus tard, le jeune Mezian Mesloub (16 ans) entrait en jeu. Le fils de Walid Mesloub marquait sur son premier ballon d'une frappe croisée. Une belle histoire pour le public de Bollaert mais le dernier clou dans le cercueil nantais. Lens reste en course pour le titre et se qualifie pour la Ligue des champions. Nantes quitte la Ligue 1 après 13 ans passés dans l'élite.
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Une raison de plus pour la boycotter...

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Ne mélange pas tout à toutes les sauces. Chaque histoire est différente et puis si un joueur montre un désintérêt de revenir dans son club et un grand intérêt à rester dans le club où il est prêté tu prends forcément ça en compte si t'es président d'un club. Ca peut coûter très cher le clash

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Mais c'est pas lui qui décide, c'est le real qui décide, ca ressemble la même histoire que saliba

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C'es dommage parce que sur le papier le concept est sympa mais fallait choisir une autre personne un Eboué, un Ivanov ou même Mimy Mathy, ou alors un des chroniquers du WFC un Thomas Bonavent n'aurait pas fait tache dans ce role

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Il peut raconter ce qu'il veut, aucune crédibilité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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