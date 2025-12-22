Manchester City gifle Lens en plein mercato

Confronté à la grave blessure de Jonathan Gradit, qui va manquer plusieurs mois de compétition, le RC Lens pourrait se mettre en quête d’un défenseur central cet hiver. La piste Abdukodir Khusanov a été évoquée, mais la réponse de Manchester City ne s’est pas faite attendre.

Il y a tout juste un an, en janvier 2024, Manchester City bouclait un très gros transfert avec le RC Lens . Le club anglais dépensait 40 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov (21 ans). Le début de l’aventure en Premier League est difficile pour l’ancien défenseur des Sang et Or, confronté à une rude concurrence et qui ne parvient pas pour l’instant à s’imposer dans le onze de départ de Pep Guardiola.

Il n’en fallait pas davantage pour qu’un départ soit déjà évoqué, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec les Skyblues. En quête d’un défenseur central pour compenser la lourde blessure de Jonathan Gradit, le RC Lens est une option qui pouvait être très séduisante pour Khusanov afin de se relancer en prêt pendant six mois. La piste a d’ailleurs été évoquée par le média ouzbek Uzdaily. Néanmoins, selon les informations de nos confrères du site AllezLens.fr, un retour du défenseur de 21 ans dans le Nord de la France n’est pas du tout d’actualité.

Et pour cause, en dépit du faible temps de jeu de Khusanov depuis le début de la saison, Manchester City n’a pas du tout l’intention de s’en séparer. Pep Guardiola compte sur lui à l’avenir et souhaite le garder à ses côtés pour que l’Ouzbek progresse et assimile ses principes de jeu à l’entraînement. Un départ de Khusanov n’est donc pas envisagé, ni sous la forme d’un prêt, ni sous la forme d’un transfert.

Un coup dur pour Lens, qui s’en remettra cependant assez facilement car le média spécialisé dans l’actualité du Racing n’est même pas certain que Pierre Sage était très favorable à cette piste. Et pour cause, l’ex-entraîneur de l’OL ne pousse pas en interne pour le recrutement d’un cador en défense centrale. Pierre Sage a confiance en Ismaëlo Ganiou, qui a montré ces dernières semaines qu’il avait le niveau pour compenser la perte de Jonathan Gradit tandis que Samson Baidoo et Malang Sarr réalisent eux un début de saison de très haut niveau. Lens va donc rester à l’affût d’une opportunité en défense durant ce mois de janvier, sans pour autant faire d’un recrutement une nécessité absolue.