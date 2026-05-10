Liverpool le veut, Lens multiplie son prix par 4

Grâce à son excellente saison avec le RC Lens, Mamadou Sangaré a logiquement vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Désormais, les plus grands clubs d'Europe s'offrent à lui, dont Liverpool qui a coché son nom pour le prochain mercato.

Qui aurait pu penser que le RC Lens ferait une si belle affaire en recrutant Mamadou Sangaré ? Arrivé dans un certain anonymat en provenance du Rapid Vienne contre un chèque de 8 millions d'euros seulement, l'international malien de 23 ans a vu sa valeur marchande exploser, passant de 6 millions d'euros à son arrivée, à 30 aujourd'hui. En cause, des performances de très haut niveau avec une grande régularité. En progressant autant sous les ordres de Pierre Sage, le milieu de terrain gaucher s'est logiquement construit un bel avenir, alors que les plus grands clubs européens se l'arrachent. A commencer par Liverpool, qui va opérer plusieurs changements dans son effectif pour réaliser un meilleur exercice l'an prochain.

Sangaré a tapé dans l'oeil de Liverpool

C'est en tout cas ce qu'affirme Nicolo Schira. Le journaliste italien aux près de 400 000 suiveurs sur X affirme que Liverpool suit de très près Mamadou Sangaré. De quoi ajouter, encore un peu plus, de la concurrence sur un dossier qui sera sensiblement difficile à gérer pour les dirigeants du RC Lens. Malgré la qualification pour la Ligue des champions obtenue après leur victoire face à Nantes vendredi, les Sang et Or auront bien du mal à conserver leurs meilleurs éléments dans un contexte de crise financière du football français.

Si pour l'heure, aucun montant n'a encore filtré en cas de vente cet été, Mamadou Sangaré fera définitivement l'objet d'une très grosse plus-value pour les Lensois. Pas aussi impressionnante que celle réalisée avec Abdukodir Khusanov, mais suffisamment remarquable pour souligner le bon investissement.