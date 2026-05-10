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Mamadou Sangaré

Liverpool le veut, Lens multiplie son prix par 4

Lens10 mai , 21:00
parQuentin Mallet
0
Grâce à son excellente saison avec le RC Lens, Mamadou Sangaré a logiquement vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Désormais, les plus grands clubs d'Europe s'offrent à lui, dont Liverpool qui a coché son nom pour le prochain mercato.
Qui aurait pu penser que le RC Lens ferait une si belle affaire en recrutant Mamadou Sangaré ? Arrivé dans un certain anonymat en provenance du Rapid Vienne contre un chèque de 8 millions d'euros seulement, l'international malien de 23 ans a vu sa valeur marchande exploser, passant de 6 millions d'euros à son arrivée, à 30 aujourd'hui. En cause, des performances de très haut niveau avec une grande régularité. En progressant autant sous les ordres de Pierre Sage, le milieu de terrain gaucher s'est logiquement construit un bel avenir, alors que les plus grands clubs européens se l'arrachent. A commencer par Liverpool, qui va opérer plusieurs changements dans son effectif pour réaliser un meilleur exercice l'an prochain.

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Sangaré a tapé dans l'oeil de Liverpool

C'est en tout cas ce qu'affirme Nicolo Schira. Le journaliste italien aux près de 400 000 suiveurs sur X affirme que Liverpool suit de très près Mamadou Sangaré. De quoi ajouter, encore un peu plus, de la concurrence sur un dossier qui sera sensiblement difficile à gérer pour les dirigeants du RC Lens. Malgré la qualification pour la Ligue des champions obtenue après leur victoire face à Nantes vendredi, les Sang et Or auront bien du mal à conserver leurs meilleurs éléments dans un contexte de crise financière du football français.
Si pour l'heure, aucun montant n'a encore filtré en cas de vente cet été, Mamadou Sangaré fera définitivement l'objet d'une très grosse plus-value pour les Lensois. Pas aussi impressionnante que celle réalisée avec Abdukodir Khusanov, mais suffisamment remarquable pour souligner le bon investissement.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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