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OL : Pierre Sage ouvre la porte à un retour à Lyon

OL10 mai , 12:40
parNathan Hanini
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Pierre Sage retrouvera l’OL la semaine prochaine à l’occasion de la dernière journée de championnat. L'entraîneur Lensois n’oublie pas la fin de l’histoire amère en janvier 2025.
Le Racing Club de Lens a validé ce vendredi soir, son retour en Ligue des champions pour la saison prochaine. Pour sa première année, Pierre Sage a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a su réaliser un travail d’orfèvre pour remettre le club artésien sur le devant de la scène. Deuxième du championnat alors qu’il ne leur reste que deux rencontres à disputer, les coéquipiers de Florian Thauvin peuvent encore rêver d’un doublé coupe championnat en cette fin de saison. Si la finale de la Coupe de France se jouera le vendredi 22 mai face à Nice, la Ligue 1 sera plus ardu à glaner. Les Artésiens comptent trois points de retard sur le PSG qui compte un match de moins. Les deux clubs doivent se retrouver ce mercredi pour un choc. En cas de succès, Lens pourrait avoir quelque chose à jouer lors de la dernière journée à Lyon.

Sage garde un goût amer de l’OL

Un déplacement dans la capitale des Gaules toujours spécial pour Pierre Sage. De passage dans Téléfoot, l’actuel technicien Artésien s’est confié sur un potentiel retour sur le banc du septuple champion de France un jour. « Je l’ai toujours dit, je ne m’en suis jamais caché, selon moi ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoie, » s’exprime-t-il. Un message qui devrait faire plaisir aux supporters lyonnais. Pierre Sage a précipitamment quitté l’OL le 28 janvier 2025, débouté par John Textor. Une sortie soudaine qui peine encore l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star. Mais dimanche prochain, Sage ne fera aucun cadeau à son ancien club à la lutte pour une qualification en Ligue des champions. « Si la situation était inversée, est-ce que l’OL nous aiderait, » souriait-il à Téléfoot. Des retrouvailles qui ont déjà eu lieu en Coupe de France le 5 mars dernier. Une rencontre qui s’était soldée par une victoire lensoise au bout du suspense aux tirs au but.

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Je pense que presque tout ls supp lyonnais sont assez d'accord ^^

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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