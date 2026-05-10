OL : Pierre Sage ouvre la porte à un retour à Lyon

Je pense que presque tout ls supp lyonnais sont assez d'accord ^^
Un commentateur français pour les clubs français et pas allemands ? Mais quel scandale ! Bande de collabos et scoop, les commentateurs français étaient aussi pour Monaco et Marseille sur leurs matchs respectifs, dingue n'est-ce pas.
Le football a nettement évolué, ces 10 dernières années, et il est loin d'avoir les qualités de Messi ou CR7 pour être aussi décisif.
Il serait intéressant de faire des "screenshots" de certains commentaires sur Foot01, et les reposter lorsqu'il serait opportun. 😂
Je vote 100% Genesio il connait le foot et toujours bien placé en championnat...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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« Avec Lyon, ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoit. » Pierre Sage n’exclut pas un retour futur à l’OL 🔵🔴👀 @sparlakou