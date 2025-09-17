ICONSPORT_266826_0857
Hamzat Ojediran

Lens : Un joker nigérian séduit Pierre Sage

Lens17 sept. , 23:50
parCorentin Facy
Recruté en Hongrie il y a un an pour 1,5 millions d’euros, Hamzat Ojediran n’a pas les faveurs de Pierre Sage depuis l’arrivée du technicien français à Lens.
Régulièrement utilisé par Will Still la saison dernière au RC Lens même s’il n’était pas titulaire, Hamzat Ojediran a totalement disparu de la circulation depuis l’arrivée de Pierre Sage dans le Nord. Recruté à Debrecen en août 2024 pour 1,5 million d’euros, l’international espoirs nigérian de 21 ans ne fait pas partie des plans de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour l’instant. Dans un secteur de jeu où Thomasson, Sangaré, Sylla et Bulatovic ont les faveurs de Pierre Sage, Ojediran pourrait néanmoins avoir son rôle à jouer dans les prochaines semaines.
Et pour cause, ses prestations avec la réserve lensoise ne passent pas inaperçues comme le souligne le média spécialisé AllezLens. « Âgé de 20 ans, Hamzat Ojediran évolue dans l’ombre, cantonné à la réserve malgré des promesses entrevues l’an dernier (…) Le Racing a misé sur la formation dans son nouveau projet. Encore faut-il donner leur chance aux talents émergents. Plutôt que d’en faire un habitué des matchs de la réserve, pourquoi ne pas lui offrir un rôle dans la rotation, même réduit ? » s’interroge le média, qui espère que Pierre Sage donnera sa chance à Hamzat Ojediran dans les prochaines semaines.

Ojediran a un coup à jouer au RC Lens

D’autant que le Nigérian de 21 ans a inscrit un but splendide avec la réserve du RC Lens contre l’AJ Auxerre ce week-end lors de la victoire 3-1 des Sang et or. Absent du groupe lensois pour le déplacement à Paris ce week-end, Hamzat Ojediran espère faire partie des joueurs retenus par Pierre Sage pour jouer le derby contre Lille ce samedi. Sa situation est en tout cas suivie de près par les observateurs du club lensois, convaincus pour certains par le potentiel du jour.

Ligue 1

20 septembre 2025 à 21:05
Lens
21:05
LOSC Lille
Derniers commentaires

L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur

Il devait etre beau avec son maillot de Madrid

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Il doit confondre Rulli et (sa)Lopes

L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante

On ne l appelle pas footOL point com pour rien 🤣

L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante

Que c est idiot un Lyonnais 🤣 TOI tu es titulaire a vie dans l equipe des mongols

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Le rouleau compresseur en marche, notre PSG peut marque à tout moment et étouffe son adversaire. Un véritable match de champion, bravo.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

