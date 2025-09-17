Lens : Un joker nigérian séduit Pierre Sage

Recruté en Hongrie il y a un an pour 1,5 millions d’euros, Hamzat Ojediran n’a pas les faveurs de Pierre Sage depuis l’arrivée du technicien français à Lens.

Régulièrement utilisé par Will Still la saison dernière au RC Lens même s’il n’était pas titulaire, Hamzat Ojediran a totalement disparu de la circulation depuis l’arrivée de Pierre Sage dans le Nord. Recruté à Debrecen en août 2024 pour 1,5 million d’euros, l’international espoirs nigérian de 21 ans ne fait pas partie des plans de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour l’instant. Dans un secteur de jeu où Thomasson, Sangaré, Sylla et Bulatovic ont les faveurs de Pierre Sage, Ojediran pourrait néanmoins avoir son rôle à jouer dans les prochaines semaines.

Et pour cause, ses prestations avec la réserve lensoise ne passent pas inaperçues comme le souligne le média spécialisé AllezLens. « Âgé de 20 ans, Hamzat Ojediran évolue dans l’ombre, cantonné à la réserve malgré des promesses entrevues l’an dernier (…) Le Racing a misé sur la formation dans son nouveau projet. Encore faut-il donner leur chance aux talents émergents. Plutôt que d’en faire un habitué des matchs de la réserve, pourquoi ne pas lui offrir un rôle dans la rotation, même réduit ? » s’interroge le média, qui espère que Pierre Sage donnera sa chance à Hamzat Ojediran dans les prochaines semaines.

Ojediran a un coup à jouer au RC Lens

D’autant que le Nigérian de 21 ans a inscrit un but splendide avec la réserve du RC Lens contre l’AJ Auxerre ce week-end lors de la victoire 3-1 des Sang et or. Absent du groupe lensois pour le déplacement à Paris ce week-end, Hamzat Ojediran espère faire partie des joueurs retenus par Pierre Sage pour jouer le derby contre Lille ce samedi. Sa situation est en tout cas suivie de près par les observateurs du club lensois, convaincus pour certains par le potentiel du jour.