PSG-Lens : La Brav-M lourdement accusée

Le déplacement des supporters de Lens au PSG s'est très mal passé ce dimanche. Deux versions s'opposent, mais la Brav-M est de nouveau pointée du doigt pour la violence de ses interventions.

Toujours soutenus par leur fidèle public en Ligue 1, les Sang et Or ont vu le parcage de leurs supporters se vider pendant le match de Ligue 1 au Parc des Princes, ce dimanche. Il faut dire que le déplacement prévu de 1000 fans du RC Lens s’est très mal passé en cette fin de week-end, malgré les réunions en amont et le protocole mis en place par les autorités. Seuls les sympathisants arrivés par leur propres moyens, souvent de la région parisienne, ont pu prendre place dans la tribune.

Pour les cars de supporters en provenance de Lens, l’arrivée aux abords du Parc des Princes a été synonyme de début des problèmes. En effet, plusieurs fouilles ont été mises en place, sans que les supporters ne puissent sortir du bus. La tension était déjà palpable avec les CRS, mais cela a dégénéré quand la Brav-M (police chargée du maintien de l’ordre) est arrivée et a chargé les supporters selon le témoignage du journaliste de La Voix du Nord, Florent Caffery.

Ce dernier, interrogé par L’Equipe, ne corrobore pas la version de la police selon qui les ennuis ont débuté avec le refus des supporters de se faire fouiller. « Je n'avais jamais vu autant de CRS dès la sortie du bus. Ils ont empêché les supporters de sortir car les policiers voulaient aussi fouiller le bus. On a pris des lacrymos. Quand on est ressortis, un deuxième cordon de CRS s'est formé et ça partait dans tous les sens, même un steward de chez nous s'est ouvert le crâne », a dénoncé le journaliste. Un stadier du RC Lens et un stadier du PSG ont même été blessés, ce dernier confirmant à L’Equipe que ses moyens de communication ont été arrachés et qu’il a désormais « des bleus partout ». 13 supporters lensois ont été blessés, et l'un d'eux a du être pris en charge par les secours. Deux supporters lensois ont été interpellés pour violences.

Des violences qui interpellent à l’heure où les bonnes résolutions sur le déplacement des supporters de l’été sont déjà à oublier. Il faut se rendre à l’évidence, les déplacements des supporters dans les grands matchs se passent trop rarement biens en France, et si les deux camps se rejettent tout le temps la faute, les interdictions risquent bien de continuer de pleuvoir.