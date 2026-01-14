Lens : Un départ imprévu à 5 ME dans les tuyaux

Le RC Lens croit plus que jamais en ses rêves de titre en Ligue 1 cette saison. Les Sang et Or souhaitent ajuster leur effectif cet hiver lors du mercato afin d’être aussi compétitifs que possible.

Le RC Lens est encore en lice pour remporter le titre en Ligue 1 ainsi que la Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage savent que la route s’annonce longue et périlleuse, mais ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réaliser un exploit. Les Sang et Or sont donc à pied d’œuvre cet hiver sur le marché des transferts afin de renforcer leur effectif.

Mais qui dit arrivées dit aussi départs du côté du RC Lens. Morgan Guilavogui est notamment concerné, lui dont la cote est élevée de l’autre côté de la Manche.

Guilavogui, départ inéluctable ?

Selon des informations relayées par TeamFootball, l’attaquant international guinéen pourrait en effet s’engager avec Southampton dans les prochaines heures. Les Saints, déjà intéressés par le joueur lensois l’été dernier, n’ont jamais abandonné cette piste.

Southampton cherche notamment à renforcer son secteur offensif à la suite du départ en prêt de Damion Downs à Hambourg. Actuellement 15e de Championship, les pensionnaires de St Mary’s Stadium ont besoin de valeurs sûres pour bien terminer la saison.De son côté, Guilavogui peine à s’imposer au sein de l’attaque du RC Lens, avec un seul but inscrit en 15 matchs disputés.

Encore sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2027, Morgan Guilavogui est estimé à près de 5 millions d’euros. Si le RC Lens souhaite aller le plus loin possible cette saison dans toutes les compétitions, le club artésien aura besoin de joueurs pleinement impliqués dans le projet de Pierre Sage.

À Guilavogui désormais de peser le pour et le contre. Nul doute qu’une aventure en Angleterre possède de solides arguments pour le séduire, même si Southampton peine actuellement à exister en Championship.