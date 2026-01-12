ICONSPORT_267673_0087
Lens fonce sur un grand espoir belge

Lens12 janv. , 21:20
parHadrien Rivayrand
Le RC Lens affiche plus d’ambition que jamais cette saison en Ligue 1. Les Sang et Or veulent également frapper fort sur le marché des transferts hivernal.
Actuellement leader du championnat, le RC Lens rêve de décrocher le titre dans les mois à venir. Les Sang et Or savent que le chemin sera encore long, notamment avec le PSG comme principal concurrent. Pour maximiser leurs chances en championnat mais aussi en Coupe de France, les pensionnaires de Bollaert souhaitent se montrer actifs sur le marché hivernal. Le RC Lens serait ainsi d'ailleurs très intéressé par un jeune joueur évoluant à Côme.

Lens veut tenter un coup en Italie

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Ignace Van der Brempt, arrière droit de la formation italienne, pourrait en effet rejoindre le RC Lens dans les prochains jours. À 23 ans, le Belge peine pour le moment à s’imposer en Italie. Une porte de sortie vers Lens, un club à la fois ambitieux et familial, semble être la destination idéale. D’autant plus que le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, réalise un excellent travail depuis sa prise de fonctions.

Le RC Lens aura besoin d’une belle profondeur de banc pour pouvoir viser encore plus haut cette saison. Relancer un jeune joueur plein de promesses est une opération à envisager sérieusement. Reste maintenant à savoir dans quel cadre Ignace Van der Brempt pourrait rejoindre les Sang et Or.
En fin de contrat à Côme en juin 2028, le Belge est estimé à 3,5 millions d’euros, un montant largement dans les cordes du club lensois. Son arrivée pourrait renforcer la concurrence au poste d’arrière droit et offrir davantage de solutions à Pierre Sage pour la seconde partie de saison.
La prochaine rencontre de Lens se jouera samedi prochain, avec la réception d’Auxerre en Ligue 1. Ce match pourrait se disputer avec quelques petits nouveaux dans les rangs de la formation nordiste.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

