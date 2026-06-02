Pierre Sage quitte Lens
Lens a la réponse de Pierre Sage

Lens s'énerve et convoque Pierre Sage d'urgence

Lens02 juin , 9:00
parCorentin Facy
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Agacé de voir son entraîneur discuter avec Crystal Palace, le RC Lens souhaite une réponse rapide et définitive de la part de Pierre Sage afin de pouvoir préparer sereinement la saison prochaine.
Très présent dans les médias la semaine dernière, Pierre Sage a jeté un énorme flou sur son avenir à plusieurs reprises. L’entraîneur du RC Lens a reconnu que rien n’était acté pour la suite de sa carrière dans le Nord, notamment en cas de proposition venue de l'Angleterre. Comme il fallait s’y attendre, la cote du meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2025-2026 a explosé et Crystal Palace s’intéresse de près à lui pour succéder à Oliver Glasner, vainqueur de la Conférence League avant de quitter les Eagles.

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Selon les informations de L’Equipe, Pierre Sage et les dirigeants de Crystal Palace ont discuté lundi, sans que l’on sache pour l’instant si cela a débouché sur un accord imminent ou pas. Mais du côté de la direction lensoise, on souhaite être fixée le plus vite possible et on commence à s’impatienter devant cette situation. Le quotidien national explique que le club artésien a prévu de faire le point avec son entraîneur au plus vite, peut-être dès ce mardi, afin de savoir réellement ce qu’il en est.
« La communication des derniers jours a laissé des traces, et les souvenirs du sacre du 22 mai au Stade de France, avec la folle nuit à Bollaert puis la parade dans les rues de Lens, semblent désormais loin » glisse par ailleurs L’Equipe, ce qui laisse à penser que la direction du Racing Club de Lens commence à s’agacer de la situation. Le patron du club Joseph Oughourlian souhaite néanmoins rester le plus serein possible.
Dès la finale gagnée en coupe de France, il avait reconnu qu’un départ de Pierre Sage était possible. « Ces gens savent qu'on ne fera pas de folies et qu'on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club » avait-il notamment indiqué au sujet de ses nombreux joueurs convoités… ainsi que de son entraîneur, lequel pourrait donc céder aux sirènes de Crystal Palace un an seulement après son arrivée à Lens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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