Lens s'énerve et convoque Pierre Sage d'urgence

alors, ca avance??
on est mercredi la, toujours rien
c'etait pas hier que l'uefa devait exclure l'om de la C3? decision ce mardi q'on m'a dit
Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.
Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨EXCL: 🔵🔴🇫🇷 #PL | 📞 Crystal Palace a prévu de contacter Lens dans les prochaines heures pour avancer sur Pierre Sage et connaître es conditions de sorties ➡️ Mais les Sang et Or vont d'abord discuter avec leur entraîneur pour connaître sa "position officielle" ❗️Le coach