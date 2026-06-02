Lens s'énerve et convoque Pierre Sage d'urgence

Agacé de voir son entraîneur discuter avec Crystal Palace, le RC Lens souhaite une réponse rapide et définitive de la part de Pierre Sage afin de pouvoir préparer sereinement la saison prochaine.

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Selon les informations de L’Equipe, Pierre Sage et les dirigeants de Crystal Palace ont discuté lundi, sans que l’on sache pour l’instant si cela a débouché sur un accord imminent ou pas. Mais du côté de la direction lensoise, on souhaite être fixée le plus vite possible et on commence à s’impatienter devant cette situation. Le quotidien national explique que le club artésien a prévu de faire le point avec son entraîneur au plus vite, peut-être dès ce mardi, afin de savoir réellement ce qu’il en est.

« La communication des derniers jours a laissé des traces, et les souvenirs du sacre du 22 mai au Stade de France, avec la folle nuit à Bollaert puis la parade dans les rues de Lens, semblent désormais loin » glisse par ailleurs L’Equipe, ce qui laisse à penser que la direction du Racing Club de Lens commence à s’agacer de la situation. Le patron du club Joseph Oughourlian souhaite néanmoins rester le plus serein possible.

Dès la finale gagnée en coupe de France, il avait reconnu qu’un départ de Pierre Sage était possible. « Ces gens savent qu'on ne fera pas de folies et qu'on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club » avait-il notamment indiqué au sujet de ses nombreux joueurs convoités… ainsi que de son entraîneur, lequel pourrait donc céder aux sirènes de Crystal Palace un an seulement après son arrivée à Lens.