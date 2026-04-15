ICONSPORT_363593_0281
Robin Risser

Lens : Risser à l'OM, le violent coup de clim

Lens15 avr. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Pour sa première saison en Ligue 1, Robin Risser a été éblouissant. Le gardien de Lens impressionne les observateurs et les autres clubs. L'Olympique de Marseille notamment rêve de l'enrôler. Néanmoins, l'intéressé a vite éteint la rumeur.
Dans la formidable saison lensoise, Robin Risser sort du lot aux côtés de Florian Thauvin, Mamadou Sangaré et Matthieu Udol. Pour sa première saison de Ligue 1 en carrière, le gardien de 21 ans fait partie des meilleurs joueurs à son poste en France. Ses performances ont contribué à faire de Lens la deuxième défense de l'élite (27 buts encaissés). De quoi propulser Risser sur le devant de la scène. L'Alsacien de naissance est candidat pour rejoindre l'Equipe de France au Mondial 2026. Il est surtout la coqueluche des clubs au mercato.

Risser veut absolument rester à Lens

Robin Risser est sur les tablettes de plusieurs formations anglaises comme Tottenham ou Newcastle. L'Inter Milan rêve aussi de le recruter. En France, l'Olympique de Marseille serait également sur les rangs. Déçus du niveau de Rulli cette saison, les Phocéens apprécient le profil du Français qu'ils avaient d'ailleurs failli recruter par le passé. Toutes ces pistes sont tentantes pour le jeune homme de 21 ans. Cependant, ce dernier ne veut rien d'autre que Lens la saison prochaine comme il l'a avoué en conférence de presse ce mercredi.
« Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici. Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert. Je pense que je ne suis pas arrivé à la fin de mon aventure ici. Surtout que là, on a une magnifique fin de saison qui nous attend. L’année prochaine, je pense qu’il y a aussi, je nous le souhaite, si on fait bien les choses sur cette fin de saison, de belles choses qui nous attendent. [...] Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai ce maillot », a t-il lâché.

Lire aussi

L'OM a le successeur de Rulli sous le coudeL'OM a le successeur de Rulli sous le coude
Le fait de jouer la Ligue des champions est très séduisant pour l'ancien strasbourgeois. Toutefois, il ne faut pas oublier que le RC Lens aura son mot à dire. Si une offre XXL pour Robin Risser parvient sur le bureau de Joseph Oughourlian, elle ne sera pas simple à refuser alors que les droits TV de Ligue 1 sont très faibles depuis plusieurs mois.
0
Articles Recommandés
Camavinga Musiala ICONSPORT_364346_0262
Ligue des Champions

Le Real plombé par un arbitre beaucoup trop sévère ?

Ligue des champions - Le trophée
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

ICONSPORT_364346_0241
Ligue des Champions

LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

Gabriel ICONSPORT_364348_0124
Ligue des Champions

LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale

Fil Info

15 avr. , 23:16
Le Real plombé par un arbitre beaucoup trop sévère ?
15 avr. , 23:03
LdC : Programme TV et résultats des quarts de finale retour
15 avr. , 22:58
LdC : Le Bayern arrive pour le PSG
15 avr. , 22:53
LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale
15 avr. , 22:30
OL : Castello Lukeba gêne le mercato lyonnais
15 avr. , 21:53
LdC : Un Bayern-Real de folie à la pause, Mbappé buteur
15 avr. , 21:30
Nantes a trouvé son entraîneur pour la Ligue 2
15 avr. , 21:10
LdC : Le Real vire en tête sur une boulette de Neuer (vidéo)
15 avr. , 21:00
L'OM réclame une fortune à Liverpool pour Paixao

Derniers commentaires

OM : Paul Mitchell en pole pour succéder à Medhi Benatia !

Lol sans façon je laisse ca aux masochistes qui aiment se faire pisser dessus sans sommation, l'autre vient arrive de nulle part insulte le seul président qui nous a porté sur le toit de l'Europe et tas des gens comme toi et dijaya( ca m'étonne pas vue le morceau de mastre que cest ) qui aime ca... Que ca te plaise ou pas avec des propos comme ca ce type ne fera pas long feu, il s'y prend mal des le début... mauvais signe..celui qui critique le boss mérite rien d'autre qu'une bosse sur le front.. cest tout.. tu vas voir un peu ce quon va lui mettre dans le gueule a ton guignol après sa sortie de merde

LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

En général quand tu galères tu vas au bout. Comme le PSG contre Villa a galéré en quart la saison dernière, le Bayern gagnera la LDC. Je ne pense pas que le PSG puisse arrêter ce Bayern là

LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale

Ce serait vraiment bien qu'Arsenal gagne la C1 👍

Bayern - Real : les compos (21h sur Canal+)

Ohhhhh... que tu es intelligent ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading