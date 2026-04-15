Lens : Risser à l'OM, le violent coup de clim

Pour sa première saison en Ligue 1, Robin Risser a été éblouissant. Le gardien de Lens impressionne les observateurs et les autres clubs. L'Olympique de Marseille notamment rêve de l'enrôler. Néanmoins, l'intéressé a vite éteint la rumeur.

Dans la formidable saison lensoise, Robin Risser sort du lot aux côtés de Florian Thauvin, Mamadou Sangaré et Matthieu Udol. Pour sa première saison de Ligue 1 en carrière, le gardien de 21 ans fait partie des meilleurs joueurs à son poste en France. Ses performances ont contribué à faire de Lens la deuxième défense de l'élite (27 buts encaissés). De quoi propulser Risser sur le devant de la scène. L'Alsacien de naissance est candidat pour rejoindre l'Equipe de France au Mondial 2026. Il est surtout la coqueluche des clubs au mercato

Risser veut absolument rester à Lens

Robin Risser est sur les tablettes de plusieurs formations anglaises comme Tottenham ou Newcastle. L'Inter Milan rêve aussi de le recruter. En France, l' Olympique de Marseille serait également sur les rangs. Déçus du niveau de Rulli cette saison, les Phocéens apprécient le profil du Français qu'ils avaient d'ailleurs failli recruter par le passé. Toutes ces pistes sont tentantes pour le jeune homme de 21 ans. Cependant, ce dernier ne veut rien d'autre que Lens la saison prochaine comme il l'a avoué en conférence de presse ce mercredi.

« Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici. Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert. Je pense que je ne suis pas arrivé à la fin de mon aventure ici. Surtout que là, on a une magnifique fin de saison qui nous attend. L’année prochaine, je pense qu’il y a aussi, je nous le souhaite, si on fait bien les choses sur cette fin de saison, de belles choses qui nous attendent. [...] Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai ce maillot », a t-il lâché.

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Le fait de jouer la Ligue des champions est très séduisant pour l'ancien strasbourgeois. Toutefois, il ne faut pas oublier que le RC Lens aura son mot à dire. Si une offre XXL pour Robin Risser parvient sur le bureau de Joseph Oughourlian, elle ne sera pas simple à refuser alors que les droits TV de Ligue 1 sont très faibles depuis plusieurs mois.