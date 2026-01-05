Lens : Pierre Sage met fin à ce fiasco à 4 ME

Recruté au Paris FC pour 4 millions d’euros il y a deux ans et demi, Morgan Guilavogui ne s’est jamais imposé au RC Lens et la nomination de Pierre Sage n’y a rien changé. Son départ est évoqué cet hiver.

Leader de la Ligue 1, le RC Lens réalise pour l’instant une saison exceptionnelle. Nommé cet été pour succéder à Will Still, Pierre Sage tire le meilleur de son effectif et s’appuie sur quelques cadres qui répondent présent, notamment dans le secteur offensif. C’est évidemment le cas de Florian Thauvin, mais pas uniquement. Odsonne Edouard et Wesley Saïd sont également décisifs et contribuent à cette saison pour l’instant historique des Sang et Or. On ne peut pas en dire autant de Morgan Guilavogui. Recruté au Paris FC pour 4 millions d’euros à l’été 2023, le Guinéen de 27 ans est toujours en situation d’échec.

Très peu utilisé par Pierre Sage au coup d’envoi des matchs, celui qui a été prêté au FC Saint Pauli en Allemagne ces derniers mois doit se contenter de miettes avec des entrées en jeu souvent assez courtes. La situation devient difficile à vivre pour le joueur, qui ne sera pas retenu cet hiver en cas de proposition intéressante selon But. Le média nous apprend que le RC Lens est disposé à vendre Morgan Guilavogui, à condition bien sûr d’entrer dans ses frais et de récupérer une somme proche des 4 millions d’euros investis pour le recruter il y a deux ans et demi.

En interne, on estime que le remplaçant de Guilavogui a déjà été recruté en la personne de Labeau-Lascary, qui cartonne à Angers cette saison, où il est prêté par le RC Lens. Du côté de Saint Pauli, le directeur sportif Andreas Bornemann n’a pas caché sa volonté de faire revenir Guilavogui. « Bien sûr, nous nous renseignons auprès de son agent et il y a toujours des contacts, même avec les joueurs autour de Morgan. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes ou d’espoirs » a-t-il notamment glissé au média allemand Hamburger Abendblatt. Reste à voir si Saint Pauli, ou un autre club européen, sera prêt à soumettre une offre ferme au RC Lens dans les semaines à venir pour sortir Guilavogui du banc lensois.