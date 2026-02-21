rennes des problemes dans le vestiaire beye sera sans pitie iconsport 266745 0731 397790

OM : Beye en galère, ses stars veulent partir

OM21 févr. , 18:00
parEric Bethsy
2
Battu à Brest (2-0) vendredi pour sa première sur le banc marseillais, Habib Beye a pu constater l’ampleur du chantier. La tâche s’annonce difficile pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui pourrait être confronté aux envies d’ailleurs de ses meilleurs éléments.
Habib Beye ne panique pas. Malgré la défaite logique à Brest vendredi, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille sait comment redresser la barre. L’entraîneur récemment licencié par le Stade Rennais va profiter du stage à Marbella la semaine prochaine pour tenter de redonner confiance à un groupe perturbé par le contexte. Parmi ses axes de travail, le technicien a aussi prévu la mise en place d’un jeu plus direct. Ce qui implique davantage d’implication sur le plan physique.

Reste à savoir si le message sera bien reçu dans le vestiaire bâti par son prédécesseur Roberto De Zerbi. Le consultant Kevin Diaz en doute et s’attend à voir certains des meilleurs Marseillais patienter tranquillement jusqu'au mercato estival. « Nwaneri, tu vois tout de suite à son visage que quand Habib Beye lui parle, je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire, a remarqué le spécialiste de RMC. On ne se rend pas compte de la perte de l'OM après le départ de De Zerbi. Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu'il était là, c'est tout. S'il n'est pas là, il y a des joueurs qui ne sont pas là non plus, et pour les meilleurs d'entre eux. »
« (…) Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, si les joueurs n'arrivent pas à switcher vers quelque chose où ils ont un peu plus de confiance en eux, où ils arrivent à faire les efforts ensemble, à réussir leurs matchs… Des fois tu es dans des périodes comme ça, ça va être très dur d'en sortir », a prévenu Kevin Diaz, pessimiste pour la fin de saison de l’Olympique de Marseille.
2
Derniers commentaires

OL : Interdiction de parler de ce record historique

Bof si le record est là , les points aussi

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si sulc tu le vend c est pas plus de 20 M

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si les penalty c étais facile alors pourquoi la France a été champion du monde en 2022 ?

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Incroyable que Monaco ait pu se réveiller comme mais merci les gars 😍

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Tireur de penalty c'est pas le joueur qui décide , c'est toujours l entraîneur qui désigne le Tireur de penalty officiel , tout comme le capitaine c'est l entraîneur qui désigne ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

