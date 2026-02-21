OM : Beye en galère, ses stars veulent partir

Battu à Brest (2-0) vendredi pour sa première sur le banc marseillais, Habib Beye a pu constater l’ampleur du chantier. La tâche s’annonce difficile pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui pourrait être confronté aux envies d’ailleurs de ses meilleurs éléments.

Habib Beye ne panique pas. Malgré la défaite logique à Brest vendredi, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille sait comment redresser la barre. L’entraîneur récemment licencié par le Stade Rennais va profiter du stage à Marbella la semaine prochaine pour tenter de redonner confiance à un groupe perturbé par le contexte. Parmi ses axes de travail, le technicien a aussi prévu la mise en place d’un jeu plus direct. Ce qui implique davantage d’implication sur le plan physique.

Reste à savoir si le message sera bien reçu dans le vestiaire bâti par son prédécesseur Roberto De Zerbi. Le consultant Kevin Diaz en doute et s’attend à voir certains des meilleurs Marseillais patienter tranquillement jusqu'au mercato estival. « Nwaneri, tu vois tout de suite à son visage que quand Habib Beye lui parle, je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire, a remarqué le spécialiste de RMC. On ne se rend pas compte de la perte de l'OM après le départ de De Zerbi. Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu'il était là, c'est tout. S'il n'est pas là, il y a des joueurs qui ne sont pas là non plus, et pour les meilleurs d'entre eux. »

« (…) Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, si les joueurs n'arrivent pas à switcher vers quelque chose où ils ont un peu plus de confiance en eux, où ils arrivent à faire les efforts ensemble, à réussir leurs matchs… Des fois tu es dans des périodes comme ça, ça va être très dur d'en sortir », a prévenu Kevin Diaz, pessimiste pour la fin de saison de l’Olympique de Marseille.