Toulouse - Paris FC : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 121 févr. , 18:10
parClaude Dautel
Compo du Toulouse Football Club
Restes, Sidibé, Cresswell, Nicolaisen, Kamanzi, Casseres, Diop, Methalie, Hidalgo, Emersonn, Gboho
Compo du Paris Football Club
Trapp, Gory, Coppola, Otavio, Mbow, Sangui, Munetsi, Lees-Melou, Ikoné, Immobile, Kebbal
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

