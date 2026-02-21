Odsonne Edouard

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Ligue 121 févr. , 19:00
parEric Bethsy
2
23e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
RC Lens 2-3 AS Monaco
Buts : Edouard (3e) et Thauvin (56e) pour le RC Lens; Balogun (62e), Zakaria (70e) et Ansu Fati (72e) pour l'AS Monaco
Coup de froid à Bollaert ! Bien parti pour enchaîner une 11e victoire à domicile, Lens a été renversé par l’AS Monaco (2-3). Tout avait pourtant bien commencé pour les Sang et Or. On jouait seulement la 3e minute quand l’attaquant Edouard (1-0) reprenait parfaitement une remise de Thomasson de la tête.

Etouffé, Monaco, qui échappait au penalty grâce à un corner de Thauvin sorti des limites du terrain, parvenait à rééquilibrer les débats au fil de la première période. Mais au retour des vestiaires, Lens repartait de l’avant et doublait logiquement la mise grâce à Thauvin (2-0, 56e). Le leader semblait parti pour s’imposer assez tranquillement. Mais la partie basculait totalement en 10 minutes ! C’est d’abord l’attaquant monégasque Balogun (2-1, 56e) qui réduisait le score, avec un petit coup de pouce du gardien Risser.

Risser perd des points

Puis Zakaria (2-2, 70e) égalisait d’un coup de tête puissant sous la barre, avant le contre conclu par Ansu Fati (2-3, 72e), là encore face à un Risser pas irréprochable sous les yeux de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France. Malgré une réaction en fin de match, le RCL devait s’incliner, laissant la possibilité au Paris Saint-Germain de reprendre la tête ne serait-ce qu’avec un nul au Parc des Princes contre la lanterne rouge Metz ce samedi soir. De son côté, Monaco revient à 6 points de la 4e place occupée par l’OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
Tout afficher
2
Derniers commentaires

OL : Interdiction de parler de ce record historique

Bof si le record est là , les points aussi

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si sulc tu le vend c est pas plus de 20 M

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si les penalty c étais facile alors pourquoi la France a été champion du monde en 2022 ?

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Incroyable que Monaco ait pu se réveiller comme mais merci les gars 😍

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Tireur de penalty c'est pas le joueur qui décide , c'est toujours l entraîneur qui désigne le Tireur de penalty officiel , tout comme le capitaine c'est l entraîneur qui désigne ,

