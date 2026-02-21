Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

23e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Edouard (3e) et Thauvin (56e) pour le RC Lens; Balogun (62e), Zakaria (70e) et Ansu Fati (72e) pour l'AS Monaco

Coup de froid à Bollaert ! Bien parti pour enchaîner une 11e victoire à domicile, Lens a été renversé par l’AS Monaco (2-3). Tout avait pourtant bien commencé pour les Sang et Or. On jouait seulement la 3e minute quand l’attaquant Edouard (1-0) reprenait parfaitement une remise de Thomasson de la tête.

Etouffé, Monaco, qui échappait au penalty grâce à un corner de Thauvin sorti des limites du terrain, parvenait à rééquilibrer les débats au fil de la première période. Mais au retour des vestiaires, Lens repartait de l’avant et doublait logiquement la mise grâce à Thauvin (2-0, 56e). Le leader semblait parti pour s’imposer assez tranquillement. Mais la partie basculait totalement en 10 minutes ! C’est d’abord l’attaquant monégasque Balogun (2-1, 56e) qui réduisait le score, avec un petit coup de pouce du gardien Risser.

Risser perd des points

Puis Zakaria (2-2, 70e) égalisait d’un coup de tête puissant sous la barre, avant le contre conclu par Ansu Fati (2-3, 72e), là encore face à un Risser pas irréprochable sous les yeux de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France. Malgré une réaction en fin de match, le RCL devait s’incliner, laissant la possibilité au Paris Saint-Germain de reprendre la tête ne serait-ce qu’avec un nul au Parc des Princes contre la lanterne rouge Metz ce samedi soir. De son côté, Monaco revient à 6 points de la 4e place occupée par l’OM.