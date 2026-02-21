Le PSG s’est raté, son prix a quintuplé

Intéressé depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain continue de suivre le jeune Croate Luka Vuskovic. Malheureusement pour les Parisiens, le défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg a pris de la valeur et les Spurs réclament un montant ahurissant.

Luka Vuskovic entre parfaitement dans la politique du Paris Saint-Germain . Après les échecs connus avec les stars, le club de la capitale privilégie le recrutement de jeunes prometteurs à développer sous les ordres de Luis Enrique. Le défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg correspond au profil. Avant sa signature chez les Spurs en 2023, le Croate s’était déjà retrouvé dans le viseur des Parisiens. C’est finalement l’écurie londonienne qui avait conclu son transfert pour près de 14 millions d’euros.

Quelques années plus tard, le Paris Saint-Germain regrette encore cet échec. Le champion d’Europe continue de suivre l’évolution de Luka Vuskovic qui confirme le potentiel identifié pendant son prêt en Allemagne. Cette saison, le défenseur central de 18 ans a disputé 19 matchs et inscrit 4 buts en Bundesliga. L’international Espoirs croate (12 sélections) fait toujours saliver le Paris Saint-Germain, mais aussi Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid, que le journaliste Ekrem Konur place en pole. Son départ n’est pourtant pas d’actualité si l’on en croit TransferFeed.

Même s’il n’a jamais joué sous le maillot de Tottenham, les dirigeants anglais n’ont aucune intention de le vendre. Luka Vuskovic est considéré comme un joueur d’avenir chez le pensionnaire de Premier League. Un prix a néanmoins été fixé. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien joueur de l’Hajduk Split coûte entre 60 et 70 millions d’euros ! Il s’agit évidemment d’un montant dissuasif dans la mesure où personne ne misera autant sur un jeune qui n’a encore jamais joué au très haut niveau. A priori, le Paris Saint-Germain a laissé passer sa chance au moment de sa signature à Tottenham.