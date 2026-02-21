Le PSG s’est raté, son prix a quintuplé

Bof si le record est là , les points aussi
Si sulc tu le vend c est pas plus de 20 M
Si les penalty c étais facile alors pourquoi la France a été champion du monde en 2022 ?
Incroyable que Monaco ait pu se réveiller comme mais merci les gars 😍
Tireur de penalty c'est pas le joueur qui décide , c'est toujours l entraîneur qui désigne le Tireur de penalty officiel , tout comme le capitaine c'est l entraîneur qui désigne ,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
EXCL:Tottenham wonder kid Luka Vušković is drawing major interest across Europe.🇭🇷 He has impressed on loan at Hamburg but is still yet to make his senior Spurs debut. Real Madrid lead the race, and it may take €70m to open talks.👀 ⤵️ @Sportsboomcom sportsboom.co.uk/football/trans…
EXCL: Tottenham wonder kid Luka Vušković is drawing major interest across Europe.🇭🇷 He has impressed on loan at Hamburg but is still yet to make his senior Spurs debut. Real Madrid lead the race, and it may take €70m to open talks.👀💰 @Ekremkonur sportsboom.co.uk/football/trans…