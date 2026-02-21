Vuskovic

Le PSG s’est raté, son prix a quintuplé

PSG21 févr. , 17:30
parEric Bethsy
0
Intéressé depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain continue de suivre le jeune Croate Luka Vuskovic. Malheureusement pour les Parisiens, le défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg a pris de la valeur et les Spurs réclament un montant ahurissant.
Luka Vuskovic entre parfaitement dans la politique du Paris Saint-Germain. Après les échecs connus avec les stars, le club de la capitale privilégie le recrutement de jeunes prometteurs à développer sous les ordres de Luis Enrique. Le défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg correspond au profil. Avant sa signature chez les Spurs en 2023, le Croate s’était déjà retrouvé dans le viseur des Parisiens. C’est finalement l’écurie londonienne qui avait conclu son transfert pour près de 14 millions d’euros.

Lire aussi

Le PSG tombe de haut, Vuksovic signe à TottenhamLe PSG tombe de haut, Vuksovic signe à Tottenham
Quelques années plus tard, le Paris Saint-Germain regrette encore cet échec. Le champion d’Europe continue de suivre l’évolution de Luka Vuskovic qui confirme le potentiel identifié pendant son prêt en Allemagne. Cette saison, le défenseur central de 18 ans a disputé 19 matchs et inscrit 4 buts en Bundesliga. L’international Espoirs croate (12 sélections) fait toujours saliver le Paris Saint-Germain, mais aussi Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid, que le journaliste Ekrem Konur place en pole. Son départ n’est pourtant pas d’actualité si l’on en croit TransferFeed.
Même s’il n’a jamais joué sous le maillot de Tottenham, les dirigeants anglais n’ont aucune intention de le vendre. Luka Vuskovic est considéré comme un joueur d’avenir chez le pensionnaire de Premier League. Un prix a néanmoins été fixé. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien joueur de l’Hajduk Split coûte entre 60 et 70 millions d’euros ! Il s’agit évidemment d’un montant dissuasif dans la mesure où personne ne misera autant sur un jeune qui n’a encore jamais joué au très haut niveau. A priori, le Paris Saint-Germain a laissé passer sa chance au moment de sa signature à Tottenham.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0280
OL

OL : Interdiction de parler de ce record historique

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier Strasbourg

Odsonne Edouard
Ligue 1

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

Fil Info

21 févr. , 19:30
OL : Interdiction de parler de ce record historique
21 févr. , 19:10
OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier Strasbourg
21 févr. , 19:00
Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG
21 févr. , 18:57
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
21 févr. , 18:30
Nantes prêt à tenter l'option Pascal Dupraz
21 févr. , 18:10
Toulouse - Paris FC : Les compos (19h sur Ligue 1+)
21 févr. , 18:00
OM : Beye en galère, ses stars veulent partir
21 févr. , 17:06
Ita : Côme enfonce la Juventus

Derniers commentaires

OL : Interdiction de parler de ce record historique

Bof si le record est là , les points aussi

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si sulc tu le vend c est pas plus de 20 M

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si les penalty c étais facile alors pourquoi la France a été champion du monde en 2022 ?

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Incroyable que Monaco ait pu se réveiller comme mais merci les gars 😍

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Tireur de penalty c'est pas le joueur qui décide , c'est toujours l entraîneur qui désigne le Tireur de penalty officiel , tout comme le capitaine c'est l entraîneur qui désigne ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading