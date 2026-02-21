OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc fait partie des attaquants les plus prolifiques de Ligue 1. L’international tchèque peut même se comparer à la plus fine gâchette de notre championnat, à savoir le Marseillais Mason Greenwood.

Si Paulo Fonseca aime souligner la force de son collectif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’appuie quand même sur de fortes individualités. Des cadres comme Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso portent l’équipe également bonifiée par l’apport des bonnes pioches estivales. Parmi elles, Pavel Sulc est peut-être la plus étonnante des révélations. Méconnu à son arrivée, l’ancien joueur du Viktoria Plzen impressionne par sa capacité d’adaptation à tous les rôles confiés.

L’international tchèque n’est pas du genre à se plaindre d’un changement de poste, ni à laisser filer un ballon qui traîne dans la surface. « On dit que le ballon va toujours vers Pavel, mais il n’abandonne jamais, expliquait Paulo Fonseca vendredi. Il croit pouvoir gagner tous les duels et toutes les situations, et c’est pour cela qu’il marque beaucoup de buts. Il a une forte mentalité. » Voilà pourquoi Pavel Sulc compte déjà 13 buts cette saison toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 1. Le couteau suisse de l’Olympique Lyonnais fait tout simplement partie des meilleurs buteurs de notre championnat.

Ce classement reste dominé par Mason Greenwood avec un total de 14 réalisations. Mais comme le souligne le compte X Data OL, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne compte que 9 unités si l’on enlève ses 5 penalties réussis. Autrement dit, sans les pénos, l’Anglais totalise un but de moins que Pavel Sulc qui, lui, n’a pas marqué dans cet exercice. A noter que le Lyonnais se classe deuxième au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 sans les penalties. Cette hiérarchie fictive fait apparaître Estéban Lepaul en tête, l’attaquant de Rennes n’ayant marqué aucun de ses 11 buts à partir du petit point dans la surface.