Pavel Sulc

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

OL21 févr. , 17:00
parEric Bethsy
0
Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc fait partie des attaquants les plus prolifiques de Ligue 1. L’international tchèque peut même se comparer à la plus fine gâchette de notre championnat, à savoir le Marseillais Mason Greenwood.
Si Paulo Fonseca aime souligner la force de son collectif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’appuie quand même sur de fortes individualités. Des cadres comme Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso portent l’équipe également bonifiée par l’apport des bonnes pioches estivales. Parmi elles, Pavel Sulc est peut-être la plus étonnante des révélations. Méconnu à son arrivée, l’ancien joueur du Viktoria Plzen impressionne par sa capacité d’adaptation à tous les rôles confiés.

L’international tchèque n’est pas du genre à se plaindre d’un changement de poste, ni à laisser filer un ballon qui traîne dans la surface. « On dit que le ballon va toujours vers Pavel, mais il n’abandonne jamais, expliquait Paulo Fonseca vendredi. Il croit pouvoir gagner tous les duels et toutes les situations, et c’est pour cela qu’il marque beaucoup de buts. Il a une forte mentalité. » Voilà pourquoi Pavel Sulc compte déjà 13 buts cette saison toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 1. Le couteau suisse de l’Olympique Lyonnais fait tout simplement partie des meilleurs buteurs de notre championnat.
Ce classement reste dominé par Mason Greenwood avec un total de 14 réalisations. Mais comme le souligne le compte X Data OL, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne compte que 9 unités si l’on enlève ses 5 penalties réussis. Autrement dit, sans les pénos, l’Anglais totalise un but de moins que Pavel Sulc qui, lui, n’a pas marqué dans cet exercice. A noter que le Lyonnais se classe deuxième au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 sans les penalties. Cette hiérarchie fictive fait apparaître Estéban Lepaul en tête, l’attaquant de Rennes n’ayant marqué aucun de ses 11 buts à partir du petit point dans la surface.
0
Derniers commentaires

L’OL a fait un énorme cadeau à Villarreal

Je pense pas que ce soit dans les plans de re-dépenser autant aussi rapidement 😅 Par contre plus il va se rappocher de la fin de son contrat, plus l'OL va lui faire des clins d'oeil, et il pourra toujours écrire son histoire avec l'OL à ce moment là 🙏 Il a encore de belles années devant lui

La victoire ou la porte, le Paris FC se fâche

Ils sont allés beaucoup trop vite et trop fort il fallait renforcer l'équipe de ligue 2 avec 1 renfort par ligne (voir 5 ou 6 joueurs) au lieu de 19 joueurs nouveaux qui souhaitent tous être titulaires

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Tape toi sur l'singe en regardant sa photo, y'a plus que ça que tu peux faire charlot

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

L’OM est quatrième : oui faudra 🤞 Retombées EL : Déjà 12M € sans compéter la suite + 50M en cas de qualif directe si LDC l’année prochaine. Donne moi (et en retirant les joueurs prêtes) ceux qui ont une valeur marchande importante (hors greenwood et Gouiri) ? Quand je parle de valeur marchande tu comprendras bien sûr que je parle de plus value vs achat ? La modestie ? On s’en est pris plein la gueule depuis deux ans alors laisse moi savourer de votre crise, je me régale !!!

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

T'as rien compris une fois de plus.....C'est pour mieux te chier dessus tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

