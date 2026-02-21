Nantes prêt à tenter l'option Pascal Dupraz

Le FC Nantes est en crise avant de recevoir Le Havre, et les Kita se demandent si l'heure n'est pas venue de changer encore une fois d'entraîneur. Le nom de Pascal Dupraz est cité.

Entraîneur du FC Nantes depuis le 11 décembre, lorsqu'il a succédé à Luis Castro, lequel avait remplacé Antoine Kombouaré à l'intersaison, Ahmed Kantari est désormais sur la sellette. Il est vrai que les Canaris sont à la dérive , et le maintien direct relèverait même du miracle. En effet, au classement de Ligue 1 , Nantes compte huit longueurs de retard sur le Paris FC, seizième de L1, avant d'accueillir Le Havre. Le départ d'Ahmed Kantari pourrait intervenir rapidement en cas d'échec face au HAC, et plusieurs noms circulent pour remplacer l'ancien international marocain. Selon Emmanuel Mercato, Pascal Dupraz ne serait pas contre une nouvelle mission impossible du côté de la Beaujoire.

Dupraz pour un miracle à Nantes ?

Membre de l'équipe des Grandes Gueules du Sport sur RMC, et candidat sans-étiquette aux prochaines élections municipales à La Cadière d’Azur, où il réside, Pascal Dupraz a déjà fait des miracles en faisant monter Evian Thonon Gaillard et aussi en maintenant le TFC en Ligue 1 alors qu'il avait repris le club dans une position désespérée. « Pascal Dupraz se verrait bien réussir la mission commando du FC Nantes. Après attention, même si le père veut changer (ndlr : d’entraîneur), il existe un monde dans lequel le fils garde Kantari quels que soient les résultats jusqu’à la fin de saison », prévient le journaliste qui suit l'actualité du FC Nantes.

Directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita n'est donc pas super favorable à un énième changement d'entraîneur, mais son père est tout de même le décideur final. Et même si la cohabitation avec Pascal Dupraz pourrait être spectaculaire, Waldemar Kita est obsédé par l'idée de sauver la place de son club en Ligue 1. Et on peut le comprendre.