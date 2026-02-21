officiel pascal dupraz entraineur de dijon icon 21052022 arl 3029 358826
Pascal Dupraz

Nantes prêt à tenter l'option Pascal Dupraz

FC Nantes21 févr. , 18:30
parClaude Dautel
0
Le FC Nantes est en crise avant de recevoir Le Havre, et les Kita se demandent si l'heure n'est pas venue de changer encore une fois d'entraîneur. Le nom de Pascal Dupraz est cité.
Entraîneur du FC Nantes depuis le 11 décembre, lorsqu'il a succédé à Luis Castro, lequel avait remplacé Antoine Kombouaré à l'intersaison, Ahmed Kantari est désormais sur la sellette. Il est vrai que les Canaris sont à la dérive, et le maintien direct relèverait même du miracle. En effet, au classement de Ligue 1, Nantes compte huit longueurs de retard sur le Paris FC, seizième de L1, avant d'accueillir Le Havre. Le départ d'Ahmed Kantari pourrait intervenir rapidement en cas d'échec face au HAC, et plusieurs noms circulent pour remplacer l'ancien international marocain. Selon Emmanuel Mercato, Pascal Dupraz ne serait pas contre une nouvelle mission impossible du côté de la Beaujoire.

Dupraz pour un miracle à Nantes ?

Membre de l'équipe des Grandes Gueules du Sport sur RMC, et candidat sans-étiquette aux prochaines élections municipales à La Cadière d’Azur, où il réside, Pascal Dupraz a déjà fait des miracles en faisant monter Evian Thonon Gaillard et aussi en maintenant le TFC en Ligue 1 alors qu'il avait repris le club dans une position désespérée. « Pascal Dupraz se verrait bien réussir la mission commando du FC Nantes. Après attention, même si le père veut changer (ndlr : d’entraîneur), il existe un monde dans lequel le fils garde Kantari quels que soient les résultats jusqu’à la fin de saison », prévient le journaliste qui suit l'actualité du FC Nantes.
Directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita n'est donc pas super favorable à un énième changement d'entraîneur, mais son père est tout de même le décideur final. Et même si la cohabitation avec Pascal Dupraz pourrait être spectaculaire, Waldemar Kita est obsédé par l'idée de sauver la place de son club en Ligue 1. Et on peut le comprendre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0280
OL

OL : Interdiction de parler de ce record historique

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier Strasbourg

Odsonne Edouard
Ligue 1

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

Fil Info

21 févr. , 19:30
OL : Interdiction de parler de ce record historique
21 févr. , 19:10
OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier Strasbourg
21 févr. , 19:00
Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG
21 févr. , 18:57
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
21 févr. , 18:10
Toulouse - Paris FC : Les compos (19h sur Ligue 1+)
21 févr. , 18:00
OM : Beye en galère, ses stars veulent partir
21 févr. , 17:30
Le PSG s’est raté, son prix a quintuplé
21 févr. , 17:06
Ita : Côme enfonce la Juventus

Derniers commentaires

OL : Interdiction de parler de ce record historique

Bof si le record est là , les points aussi

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si sulc tu le vend c est pas plus de 20 M

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Si les penalty c étais facile alors pourquoi la France a été champion du monde en 2022 ?

Renversé en 10 minutes, Lens laisse le champ libre au PSG

Incroyable que Monaco ait pu se réveiller comme mais merci les gars 😍

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Tireur de penalty c'est pas le joueur qui décide , c'est toujours l entraîneur qui désigne le Tireur de penalty officiel , tout comme le capitaine c'est l entraîneur qui désigne ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading