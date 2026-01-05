ICONSPORT_281147_0202

L1 : Nantes, Lens et le PSG s'imposent dans l'équipe type

Ligue 105 janv. , 9:40
parCorentin Facy
L'équipe type de la 17e journée selon les notes de L'Equipe :
Gardien : Penders (Strasbourg)
Défenseurs : Centonze (Nantes), Ganiou (Lens), Jacquet (Rennes), N.Mendes (PSG)
Milieux : Ndiaye (Le Havre), Thomasson (Lens), D.Doué (PSG)
Attaquants : Saïd (Lens), Sulc (OL) et Ajorque (Brest)
Le classement cumulé depuis le début de la saison : 
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

