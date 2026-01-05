L1 : Nantes, Lens et le PSG s'imposent dans l'équipe type

A Lille, on a entendu des "on t'en..." pendant de longues minutes, j'en étais d'ailleurs surpris !
Rien de surprenant avec lui... Chevalier et lui sont les 2 maillons faibles
Après avoir empilé des gardiens , on ferait collection des ailiers gauche ? C'est pas une priorité de recrutement .
Tu ne peux pas me mettre à mon niveau, tu es au fond des chiottes et tu n'en sortiras jamais car c'est le monde au quel tu appartiens 😂🤣😂 Rage rage rage, nous on kiffe, d'ailleurs 2026 a superbement commencé hier avec l'OM puis le PSG 🤩
Il a 100% raison. Les chants font partis des rivalités qui d'ailleurs est encouragée par les medias donc c'est ridicule de vouloir les arrêter. Mais dès que c'est au Parc, on les arrête, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que c'est comme ça...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Le @RCLens est champion d'automne et se détache en compagnie du @PSG_inside dans la course au titre 🔝