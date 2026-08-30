Todibo arrive, l'OM tient sa seule recrue de l'été

Todibo arrive, l'OM tient sa seule recrue de l'été

OM30 août , 8:00
parCorentin Facy
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Le départ de Leonardo Balerdi pourrait débloquer la signature de Jean-Clair Todibo à l’OM dans les heures à venir. Le prêt du défenseur français de West Ham est en très bonne voie.
A 72 heures de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille tient peut-être sa première recrue de l’été en la personne de Jean-Clair Todibo. Ce n’est un secret pour personne, Grégory Lorenzi et le défenseur de West Ham sont d’accord depuis plusieurs semaines pour l’arrivée de l’international français en prêt. La signature de Todibo est néanmoins conditionnée à la validation de la DNCG, qui exige encore des départs à Marseille. Celui de Leonardo Balerdi à l’AS Roma, en prêt avec obligation d’achat sous conditions à 20 millions d’euros, est susceptible de débloquer les choses.
A ce sujet, Foot Mercato confirme que tout est toujours en place en ce qui concerne l’accord entre Todibo et l’OM. Le joueur « n’attend que le GO de Grégory Lorenzi », explique le journaliste Santi Aouna. En parallèle, l’insider @Embolo_13, suivi par plus de 15.000 followers sur les réseaux sociaux, a publié un indice de taille sur l’avenir de l’ex-défenseur de Toulouse, Nice ou encore Barcelone en publiant un simple mais implicite « Bonjour @jctodibo » sur X.
La finalisation du deal semble à présent en excellente voie d’autant que le départ de Leonardo Balerdi à Rome ne devrait pas être la dernière sortie du mercato estival à l’OM. Le club phocéen travaille toujours pour finaliser le départ de Quinten Timber à Crystal Palace, même si le deal est menacé par des conflits d’agents. En parallèle, un départ d’Emerson n’est pas non plus à exclure. L’ancien Lyonnais, dont le salaire pèse lourd sur les finances du club, est courtisé par la Fiorentina, la Juventus Turin et le FC Santos.

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Deux départs potentiels, en plus de celui de Leonardo Balerdi à la Roma, qui devraient permettre à l’OM d’enregistrer la signature de Jean-Clair Todibo d’ici mardi soir. De quoi redonner un peu de baume au coeur à Bruno Genesio, un peu dépité par la tournure du mercato estival de son club comme il l’a fait savoir en conférence de presse samedi avant de se déplacer à Monaco pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.
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