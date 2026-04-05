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Lens : Lille a démasqué l'imposteur lensois

Lens05 avr. , 14:00
parMehdi Lunay
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Concurrent du PSG pour le titre de champion de France, le RC Lens a perdu toutes ses chances d'être sacré samedi soir. Les Sang et Or ont subi une claque 3-0 à Lille, laquelle a mis en lumière leurs insuffisances.
Le LOSC s'est transformé en allié de la LFP pour calmer la grosse polémique du moment, à savoir le report de Lens-PSG. Le choc au sommet aurait du avoir lieu samedi prochain et a été reporté aux dernières heures de la saison. Il devrait être programmé entre les 33e et 34e journées de Ligue 1. Le RC Lens s'est plaint d'être lésé dans son coude à coude avec le club parisien. Mais, la claque subie à Lille 3-0 samedi soir change tout. Avec 4 points de retard sur le PSG et un match en plus, le club entraîné par Pierre Sage n'est plus une menace sérieuse pour le champion d'Europe 2025.

Le championnat lensois est terminé

Un constat statistique renforcé par l'impression visuelle au stade Pierre-Mauroy. Lens s'est fait marcher dessus pendant 90 minutes par son voisin lillois. Walid Acherchour l'a constaté on ne peut mieux. L'intervenant de l'After Foot estime que le Racing a montré ses limites dans la course au titre. Une contre-performance qui s'inscrit dans la lignée de celle montrée à Marseille en janvier. Deux ratés qui détruisent l'illusoire course au titre selon lui.
« Lens a été méconnaissable. Ils se sont faits rentrés dedans par cette équipe lilloise et ils n’ont pas réussi à avoir du répondant, pas de plan B. Ça m’a fait penser un peu aux 25 premières minutes qu’ils avaient eu à subir au Vélodrome. Hormis la grosse cagade lilloise et le sombrero raté d’Edouard, il n’y a rien côté lensois offensivement et il y a eu une grosse défaillance défensive. […] Lens a complètement raté son rendez-vous et tout le storytelling qu’on a mis en avant avec le PSG sur la fin de saison… Là c’est rideau, la deuxième place et la coupe de France », a t-il analysé sur RMC.

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La coupe de France ferait déjà un beau lot de consolation pour les hommes de Pierre Sage. En effet, Lens n'a jamais remporté la compétition dans son histoire. Il faudra toutefois apprendre de l'échec lillois puisque le dernier carré est tout sauf amical avec Toulouse en demi-finale et une possible finale relevée face à Strasbourg au stade de France.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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