Lens : Lille a démasqué l'imposteur lensois

Concurrent du PSG pour le titre de champion de France, le RC Lens a perdu toutes ses chances d'être sacré samedi soir. Les Sang et Or ont subi une claque 3-0 à Lille, laquelle a mis en lumière leurs insuffisances.

Le LOSC s'est transformé en allié de la LFP pour calmer la grosse polémique du moment, à savoir le report de Lens-PSG. Le choc au sommet aurait du avoir lieu samedi prochain et a été reporté aux dernières heures de la saison. Il devrait être programmé entre les 33e et 34e journées de Ligue 1 . Le RC Lens s'est plaint d'être lésé dans son coude à coude avec le club parisien. Mais, la claque subie à Lille 3-0 samedi soir change tout. Avec 4 points de retard sur le PSG et un match en plus, le club entraîné par Pierre Sage n'est plus une menace sérieuse pour le champion d'Europe 2025.

Le championnat lensois est terminé

Un constat statistique renforcé par l'impression visuelle au stade Pierre-Mauroy. Lens s'est fait marcher dessus pendant 90 minutes par son voisin lillois. Walid Acherchour l'a constaté on ne peut mieux. L'intervenant de l'After Foot estime que le Racing a montré ses limites dans la course au titre. Une contre-performance qui s'inscrit dans la lignée de celle montrée à Marseille en janvier. Deux ratés qui détruisent l'illusoire course au titre selon lui.

« Lens a été méconnaissable. Ils se sont faits rentrés dedans par cette équipe lilloise et ils n’ont pas réussi à avoir du répondant, pas de plan B. Ça m’a fait penser un peu aux 25 premières minutes qu’ils avaient eu à subir au Vélodrome. Hormis la grosse cagade lilloise et le sombrero raté d’Edouard, il n’y a rien côté lensois offensivement et il y a eu une grosse défaillance défensive. […] Lens a complètement raté son rendez-vous et tout le storytelling qu’on a mis en avant avec le PSG sur la fin de saison… Là c’est rideau, la deuxième place et la coupe de France », a t-il analysé sur RMC.

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La coupe de France ferait déjà un beau lot de consolation pour les hommes de Pierre Sage. En effet, Lens n'a jamais remporté la compétition dans son histoire. Il faudra toutefois apprendre de l'échec lillois puisque le dernier carré est tout sauf amical avec Toulouse en demi-finale et une possible finale relevée face à Strasbourg au stade de France.