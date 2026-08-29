La vente de Caleta-Car rapporte 2 ME à l'OL

L’accord est total entre l’OL et Sassuolo pour le transfert de Duje Caleta-Car. Le départ de l’international croate va rapporter 2 millions d’euros au club rhodanien.

Une somme raisonnable mais logique dans la mesure où l’ancien Marseillais n’avait plus qu’un an de contrat dans la capitale des Gaules. Surtout, l’OL souhaitait absolument s’en séparer d’ici à mardi soir pour économiser son très important salaire. Pour rappel, Duje Caleta-Car avait effectué la saison 2025-2026 sous les couleurs de la Real Sociedad, où il avait été prêté par Lyon.