La vente de Caleta-Car rapporte 2 ME à l'OL

Ce serait bien vendu, il a trop de manque de concentration et au niveau des passes il en fait pas une correcte si receveur est a plus de 6m de lui... Sinon niveau mentalité et argne il a ça
… groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi … Ah ouais, quand même … 😵💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ferme la le sosie de Abdennour en mode fat !
Chiale le minot ! Ça sera jamais la fin pour nous. On va te hanter, vous roulez dessus encore et encore et encore pendant des décennies. Vous êtes nos petites salvpes ma pupuce 😘
Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
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|5
|2
|3
|3
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|0
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|1
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|-2
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|1
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|2
|-2
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|0
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|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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