Ethan Mbappé n’est pas le pistonné du foot, c'est confirmé

Le LOSC a fait match nul face au PSG ce vendredi soir. Ethan Mbappé a réalisé une belle prestation contre son ancienne équipe. Une performance saluée par certains observateurs.

Lille pensait tenir les trois points face au PSG ce vendredi soir, mais c'était sans compter sur la force mentale du club de la capitale, qui est revenu au score en toute fin de rencontre. Les Dogues auront néanmoins réalisé de très belles choses, de bon augure pour la suite des opérations. D'autant que certains joueurs continuent leur montée en puissance depuis plusieurs mois. C'est notamment le cas d'Ethan Mbappé. L'ancien joueur du PSG prouve qu'il est capable d'évoluer à un très haut niveau, malgré les quelques doutes qui entouraient encore son potentiel il y a quelques mois. Walid Acherchour ne dira pas le contraire.

Ethan Mbappé fait taire tout le monde

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le frère de Kylian Mbappé : « Il montre qu'il n'est pas un pistonné du football. Mbappé ne lui a rien permis. Sur la première période, ça devient sérieux. Il me parle. Tout ce qu'il fait sans ballon... il a une connexion football avec le reste de l'équipe. (...) Il a des jambes. Il peut dézoner, c'est un joueur généreux. Cela peut être sa saison. Ce qu'il montre, c'est très fort. Je suis agréablement surpris. Il faut en parler d'Ethan Mbappé, ce n'est pas un petit joueur. »

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Ethan Mbappé compte bien continuer à monter en puissance cette saison avec le LOSC. Il aura notamment l'occasion de se montrer en Ligue des champions avec les Dogues. À seulement 19 ans, le natif de Montreuil possède déjà une belle expérience du haut niveau. De quoi lui permettre d'aborder la suite avec confiance et de nourrir de grandes ambitions pour son avenir. S'il poursuit sur cette dynamique, le milieu de terrain lillois pourrait rapidement attirer encore davantage l'attention et, pourquoi pas à terme, se rapprocher de l'équipe de France.