CdF : Lens déroule face à Sochaux

22' (0-1) ⚽️ 𝘽𝙐𝙏 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙍𝘼𝘾𝙄𝙉𝙂 !!! Sur ce coup franc excentré, Adrien Thomasson trouve Samson Baidoo au second poteau. Le défenseur remet le ballon devant le but et @Oedouard22 se charge de le propulser au fond des filets ! #FCSMRCL

272 Reply Copy link